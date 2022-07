Feyenoord kan Maatsen definitief vergeten: Kompany haalt linksback over

Woensdag, 13 juli 2022 om 18:42 • Wessel Antes • Laatste update: 18:49

Ian Maatsen speelt in het komende seizoen voor Burnley en zegt Feyenoord daarmee definitief af, zo meldt Voetbal International woensdagavond. Vincent Kompany, de kersverse trainer van Burnley, heeft de linksback overtuigd. Maatsen gaat dus weer spelen in de Championship en laat een Europa League-avontuur met Feyenoord links liggen.

Voetbal International laat nog niet weten of Maatsen met een permanente transfer naar Burnley vertrekt. Chelsea had eerder geen haast met een definitieve verkoop van Maatsen. Bij de Londenaren ligt de linksback in principe nog vast tot medio 2024. Feyenoord zag in Maatsen de ideale opvolger van Tyrell Malacia voor de komende jaren, maar lijkt nu definitief verder te kunnen zoeken. Een aderlating voor de Rotterdammers.

In eerste instantie belde Maatsen Feyenoord af om voor zijn kansen bij Chelsea te gaan. Al snel meldde journalist Adam Newson dat Thomas Tuchel het niet ziet zitten in de Nederlander. Maatsen mocht zelfs niet mee op trainingskamp in de Verenigde staten. Daardoor werd Maatsen in de afgelopen dagen weer gelinkt aan de Rotterdamse club. Feyenoord heeft nog steeds geen linksback, terwijl de competitie over drie weken al begint. In het oefenduel tegen Red Bull Salzburg stond middenvelder Jorrit Hendrix op linksback.

Feyenoord werd dinsdag wel in verband gebracht met twee linksbenige centrale verdedigers die ook op de flank uit voeten kunnen. De namen van Mykola Matvienko (Shakthar Donetsk) en Dávid Hancko (Sparta Praag) zingen rond in De Kuip. De komst van Hancko lijkt een stuk realistischer, aangezien Matvienko naar verluidt een bedrag van boven de 10 miljoen euro moet opleveren. Ook is van Hancko al bekend dat hij graag voor Feyenoord komt spelen.