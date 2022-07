Hertha versterkt zich na vertrek Dilrosun met voormalig Eredivisie-smaakmaker

Woensdag, 13 juli 2022 om 17:36 • Wessel Antes • Laatste update: 17:45

Chidera Ejuke speelt in het aankomende seizoen voor Hertha BSC, zo maakt de club woensdag bekend via de officiële kanalen. Ejuke wordt voor een jaar gehuurd van het Russische CSKA Moskou. De huurtransfer van de 24-jarige Nigeriaan liet even op zich wachten vanwege het papierwerk, maar is nu volledig afgerond.

Ejuke speelde in het seizoen 2019/20 voor sc Heerenveen dat hem voor 2 miljoen euro kocht van Vålerenga. In Friesland scoorde Ejuke 9 keer in 25 Eredivisiewedstrijden. Daarnaast gaf hij 4 assists. Een jaar later werd hij voor 11,5 miljoen euro verkocht aan CSKA Moskou, waar hij de afgelopen twee seizoenen speelde. Nu gaat Ejuke de naar Feyenoord vertrokken Javairo Dilrosun vervangen in Berlijn. Hij gaat spelen met rugnummer 40.

Welcome to Berlin, Chidera #Ejuke! ??

Der nigerianische Nationalspieler wechselt auf Leihbasis von ZSKA Moskau zu uns an die Spree. ?? ????

Wir freuen uns auf dich, Chide! ????



?? https://t.co/DqGZh7awth ??#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/pEwIF7t2IR — Hertha BSC (@HerthaBSC) July 13, 2022

Hertha heeft geen optie tot koop afgesproken met de Russische club. In Moskou ligt Ejuke nog vast tot medio 2024. De technisch directeur van Hertha, Fredi Bobic, is tevreden met zijn nieuwe aanwinst. “Chidera heeft zichzelf in verschillende Europese competities bewezen. Hij voegt snelheid, techniek en scorend vermogen toe aan de selectie. We zijn er zeker van dat hij een versterking is voor onze selectie.” Ook Ejuke zelf kijkt uit naar de samenwerking. “Ik kan niet wachten om te spelen voor Hertha in de Bundesliga. Een hele mooie uitdaging. Ik wil de club vooruit helpen.”

Hertha wist zich in het afgelopen seizoen pas op de allerlaatste dag in de play-offs te handhaven. De heenwedstrijd in Berlijn tegen HSV ging namelijk met 0-1 verloren. Een doelpunt van Ludovit Reis leek Hertha fataal te worden. In de return wist die Alte Dame het tij te keren en werd er verrassend genoeg een 0-2 zege geboekt. Dedryck Boyata, ex-verdediger van FC Twente, was daar medeverantwoordelijk voor. In het aankomende seizoen hoopt de Berlijnse club een hoger niveau aan te tikken. Daar moet Ejuke een aandeel in gaan leveren.