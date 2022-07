Bayern maakt haast en wil snel af van ‘ongemotiveerde’ Lewandowski

Woensdag, 13 juli 2022 om 17:07 • Wessel Antes

Bayern München doet er alles aan om Robert Lewandowski al voor het aankomende weekend verkocht te hebben aan Barcelona, zo meldt het Spaanse Marca woensdag. Het is de bedoeling dat de Poolse topspits aanstaande vrijdag al verkocht is, om onenigheid met fans op de open dag van zaterdag te voorkomen. In de Duitse media schrijft men vooral over de ongemotiveerde en ongeïnteresseerde houding van Lewandowski op de training bij Bayern.

Marca schrijft dat Bayern Lewandowski koste wat het kost niet wil laten verschijnen tijdens de teampresentatie in de Allianz Arena. De Duitsers willen het seizoen op een positieve manier inluiden. Dinsdag meldde BILD dat de spits met de dood wordt bedreigd. Tegenover de Duitse krant vertelde Tomek Zawislak, een goede vriend van Lewandowski, wanneer en waarom de bedreigingen zijn begonnen.

"Sinds Robert gezegd heeft dat hij zijn contract niet wilde verlengen, zijn er valse berichten over hem verspreid met als bedoeling om hem te beschadigen", zo legt Zawislak uit. "De vele leugens die over hem zijn verteld, hebben vervolgens tot hele vervelende en verontrustende reacties geleid. Dat gaat voornamelijk over zijn familie." De spits is inmiddels teruggekeerd in München en heeft maatregelen getroffen. Lewandowski nam zijn vrouw en kinderen niet mee terug naar Duitsland na zijn vakantie.

Barcelona zal naar verluidt zo’n 50 miljoen euro gaan betalen voor Lewandowski. Bayern zal daarna de transfermarkt op gaan, gezien Eric Maxim Choupo-Moting en Joshua Zirkzee de resterende spitsen in de selectie zijn. Bayern kan de miljoenen sowieso al goed gebruiken voor het afronden van de transfer van Matthijs de Ligt. De centrale verdediger van Juventus wil zelf zo snel mogelijk voor Der Rekordmeister gaan spelen en aast op een vlugge transfer. Hij lijkt eerst te moeten wachten op een akkoord tussen Barcelona en Bayern over Lewandowski.