Chelsea haalt eerste defensieve versterking en tikt 40 miljoen af

Woensdag, 13 juli 2022 om 16:27 • Guy Habets

Kalidou Koulibaly gaat Napoli verruilen voor Chelsea. Fabrizio Romano weet zeker dat de transfer van de Senegalese verdediger binnenkort officieel gemaakt zal worden en dat the Blues een transfersom van veertig miljoen euro neertellen voor hun nieuwe aanwinst. Koulibaly is de eerste defensieve versterking voor Chelsea, dat ook Nathan Aké wil vastleggen.

Thomas Tuchel, de trainer van Chelsea, wil zijn defensie volledig renoveren en heeft met Koulibaly zijn eerste gedroomde doelwit al binnen. De sterke Senegalees wordt voor een totaalbedrag van veertig miljoen euro overgenomen van Napoli, dat de puntjes nog op de i aan het zetten is. Als de Italianen al het papierwerk rond hebben, zal Koulibaly officieel worden gepresenteerd door Chelsea. Op Stamford Bridge zal de mandekker tien miljoen euro per jaar gaan verdienen en een meerjarig contract ondertekenen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Naast Koulibaly is ook Aké inmiddels door Tuchel tot topprioriteit verheven. Volgens The Athletic wilde Chelsea eerst de transfer van Raheem Sterling afronden voordat er doorgeschakeld werd naar de gesprekken over defensieve versterkingen. Nu de komst van de aanvaller in kannen en kruiken is en Koulibaly dus ook al vastgelegd is, willen de Londenaren zo snel mogelijk ook Aké binnenhalen. Chelsea heeft nog geen persoonlijke overeenstemming bereikt met de Nederlander, maar er worden geen problemen verwacht in de gesprekken over de individuele voorwaarden.

Aké en Koulibaly moeten het gat opvullen dat de vertrokken Antonio Rüdiger (Real Madrid) en Andreas Christensen (Barcelona) achterlaten. Chelsea zou ook nog op zoek zijn naar een derde versterking voor het defensieve hart. Jules Koundé staat al langere tijd op de verlanglijst van Tuchel, terwijl ook Presnel Kimpembe een serieuze optie lijkt om de verdediging te versterken.