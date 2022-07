Martínez verkast naar Man United en levert Ajax nóg meer op dan verwacht

Zaterdag, 16 juli 2022 om 17:21 • Guy Habets • Laatste update: 17:33

Lisandro Martínez vertrekt definitief naar Manchester United, zo bevestigen De Telegraaf en Fabrizio Romano zaterdagmiddag. De transfer is helemaal rond en de centrumverdediger zet zijn handtekening onder een vijfjarige verbintenis. Ajax ontvangt een vaste transfersom van liefst 54 miljoen euro die kan oplopen met 10 miljoen euro aan bonussen. In 2019 namen de Amsterdammers Martínez nog voor zeven miljoen euro over van Defensa y Justicia.

Arsenal en Manchester United waren allebei in de race om Martínez vast te leggen, maar de laatste weken werd wel duidelijk dat alleen the Mancunians een serieuze kans maakten. Martínez wilde namelijk maar wat graag herenigd worden met Erik ten Hag en drong er bij Ajax op aan om de onderhandelingen met United aan te gaan. Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra, de twee technische mannen in Amsterdam, hebben met de uiteindelijke transfersom het onderste uit de kan gehaald.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voor Ajax was het aanbod van de club van Erik ten Hag bijna niet te weigeren. De gedachten gaan daarbij terug naar de gevoelige kwestie-David Neres uit 2019. In de winterstop van 2019 bood het Chinese Guangzhou Evergrande bijna vijftig miljoen euro voor de Braziliaanse vleugelspits. Marc Overmars wilde het elftal, dat toen aan de vooravond stond van een ongelooflijke Champions League-reeks, niet ontmantelen, en sloeg het aanbod af. Sportief gezien pakte dat niet verkeerd uit, want Neres scoorde kort daarna op memorabele avonden tegen zowel Juventus als Real Madrid, maar vertrok uiteindelijk drie jaar later voor 'slechts' vijftien miljoen euro naar Shakhtar Donetsk.

Martínez kwam in de afgelopen drie seizoenen tot 74 competitiewedstrijden en 6 doelpunten voor Ajax. Ook verdiende hij tijdens zijn dienstverband in de Johan Cruijff Arena zijn debuut in de nationale ploeg van Argentinië. Bij Manchester United is hij na het aantrekken van Tyrell Malacia de tweede grote aanwinst voor Ten Hag, die hoopt op meer nieuwe spelers. Frenkie de Jong staat nog altijd hoog op het lijstje en ook de naam van Antony wordt nog steeds genoemd in en rond Old Trafford.