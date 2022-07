Sterling neemt met emotioneel statement afscheid van Manchester City

Woensdag, 13 juli 2022 om 15:12 • Guy Habets

Raheem Sterling heeft in een persoonlijk statement vast voorgesorteerd op een transfer naar Chelsea. De Engelse aanvaller bedankte de fans van Manchester City, de club die hij gaat verlaten, en had ook mooie woorden over voor alle mensen die bij de club werken.

Sterling zal binnen afzienbare tijd een meerjarig contract bij Chelsea tekenen, dat hem voor meer dan vijftig miljoen euro overneemt van City. Daarmee komt er een einde aan een periode van zeven jaar waarin Sterling de kleuren van de regerend landskampioen verdedigde. In die zeven seizoenen werd de rappe aanvaller vier keer kampioen, speelde hij 337 officiële wedstrijden en maakte 131 doelpunten. Daarmee is de Engels international één van de spelers die de gloriejaren van The Citizens kleur heeft gegeven.

In zijn statement meldt Sterling dan ook dat het vertrek hem zwaar valt. 'Dit was een periode vol herinneringen. Aan alle coaches die een grote rol hebben gespeeld in mijn ontwikkeling in de afgelopen jaren, aan alle ploeggenoten die meer zijn geworden dan spelers met wie ik samen heb gespeeld, aan de staf achter de schermen, aan het kantoorpersoneel, aan de fans die altijd achter de club blijven staan en aan iedereen die iets te maken heeft met Manchester City: mijn respect voor jullie kan niet groter zijn dan die nu is.'

'Wat een tijd is het geweest', gaat de 27-jarige Engelsman verder. 'Ik ben dankbaar voor de hoogte- en dieptepunten. De dieptepunten hebben mijn kracht op de proef gesteld en het heeft het ook mogelijk gemaakt dat ik hier nu sta als de beste versie van mezelf. Ik ben op twintigjarige leeftijd in Manchester aangekomen en vandaag vertrek ik als een man. Bedankt voor de eindeloze steun en het was me een eer om het shirt van Manchester City te hebben gedragen.'

De aanvaller kan op 6 augustus zijn officiële debuut voor Chelsea gaan maken, als het nieuwe Premier League-seizoen begint met een uitwedstrijd tegen Everton. Chelsea moet zijn komst overigens nog wel officieel bevestigen. Mocht dat snel gebeuren, dan kan Sterling zijn nieuwe ploeggenoten nog ontmoeten op het trainingskamp in de Verenigde Staten. Daar speelt Chelsea onder meer een oefenwedstrijd tegen Arsenal. Naar verluidt is de 77-voudig international al onderweg naar dat trainingskamp.

Chelsea is de derde werkgever in de Premier League voor Sterling. De vleugelspits doorliep het grootste deel van de jeugdopleiding van Queens Park Rangers, waarna hij in 2012 bij de hoofdmacht van Liverpool terechtkwam. Na een driejarig avontuur bij the Reds werd Sterling in de zomer van 2015 voor een bedrag van circa 64 miljoen overgenomen door City