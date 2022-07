Barcelona schoont selectie op en weet ook man van 31 miljoen te slijten

Woensdag, 13 juli 2022 om 14:25 • Guy Habets

Francisco Trincão heeft Barcelona verlaten. De Portugese aanvaller wordt verhuurd aan Sporting Portugal, zo maken beide clubs woensdag bekend. Naar verluidt zal Sporting de 22-jarige aanvaller na het komende seizoen definitief overnemen en is er een bedrag van tien miljoen euro met die verplichte koopoptie gemoeid.

Beide clubs doen geen uitspraken over de koopoptie, maar Spaanse media weten dat Sporting komende zomer tien miljoen euro zal overmaken om Trincão definitief over te nemen. Daarmee wordt Barcelona verlost van een speler zonder uitzicht op speeltijd in Camp Nou. Sinds de Portugees in 2020 voor ruim dertig miljoen euro overgenomen werd van Sporting Braga, kwam hij in 42 officiële wedstrijden in actie voor los Azulgrana. Daarin wist Trincão drie keer te scoren, leverde hij twee assists af en maakte hij geen onuitwisbare indruk.

Mocht de vleugelaanvaller bij Sporting de hoge verwachtingen wél waarmaken, dan heeft Barça nog de optie om hem terug te kopen. Er zou een terugkoopclausule in de deal zijn opgenomen die drie jaar geldig blijft. Tot en met de zomer van 2025 heeft Barcelona dus de mogelijkheid om Trincão weer terug te halen, maar dan zal hij wel beduidend beter moeten presteren dan in de afgelopen seizoenen. Het is niet duidelijk hoe hoog het bedrag van de terugkoopclausule is.

Het is echter ook nog maar de vraag of Barcelona tegen die tijd geneigd is om weer financiële risico's te nemen. De club is druk bezig om de salarishuishouding juist naar beneden bij te stellen en met het vertrek van Trincão kan speler nummer zeven uit de boeken worden geschreven. Eerder verlieten Philippe Coutinho (Aston Villa), Adama Traoré (was gehuurd van Wolves), Luuk de Jong (was gehuurd van Sevilla), Dani Alves (transfervrij), Rey Manaj (Watford) en Clément Lenglet (Tottenham Hotspur) de club ook al.