Oranje Leeuwinnen - Portugal bij Unibet: Alle ogen zijn gericht op Jill Roord

Woensdag, 13 juli 2022 om 14:02 • Laatste update: 14:59

De Oranje Leeuwinnen vervolgen het EK voor vrouwen woensdagavond met een groepswedstrijd tegen Portugal. Na de 1-1 tegen Zweden hoopt de ploeg van bondscoach Mark Parsons een belangrijke stap te zetten richting de kwartfinale, al zal de oefenmeester flink moeten puzzelen om het ontbreken van diverse grote namen op te vangen. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het tweede duel van Nederland in Groep C.

De Oranje Leeuwinnen begonnen afgelopen zaterdag met een 1-1 gelijkspel aan het EK in Engeland. Nederland kwam terug van 0-1 achterstand tegen Zweden dankzij Jill Roord, maar uiteindelijk zat een zege er niet in. Met name in de eerste helft werd Nederland getroffen door rampspoed, want Sari van Veenendaal en Anniek Nouwen moesten geblesseerd naar de kant. Tot overmaat van ramp werd Jackie Groenen daags na de puntendeling positief getest op het coronavirus en dinsdag kreeg ook Vivianne Miedema te horen dat ze een positieve test heeft afgelegd. Van Veenendaal heeft het EK inmiddels met een schouderblessure verlaten.

In Portugal wordt de nummer dertig van de huidige FIFA-wereldranglijst getroffen. Mede door de klassering van de tegenstander is Nederland, dat achtste staat op de ranking, favoriet voor de eindzege. Door het ontbreken van onder meer Miedema en Groenen zullen de Nederlandse ogen woensdagavond met name gericht zijn op Lieke Martens en Jill Roord. Laatstgenoemde was trefzeker in haar laatste twee officiële optredens. Bovendien scoorde alleen Miedema (elfmaal) vaker voor Oranje onder bondscoach Parsons dan Roord (acht keer).

Portugal, dat een wildcard kreeg na de disciplinaire straf voor Rusland, slaagde er afgelopen zaterdag niet in om Zwitserland te verslaan. Na vijf speelminuten keek de ploeg van bondscoach Francisco Neto reeds tegen een 0-2 achterstand aan, maar in het tweede bedrijf rechtten de Portugese vrouwen de rug en werd de stand gelijkgetrokken: 2-2. Hoewel Portugal nadrukkelijk op zoek ging naar de winnende treffer, werd die niet meer gevonden. Naast Jessica Silva wist ook Diana Gomes haar naam op het scorebord te zetten. Laatstgenoemde staat overigens bekend om haar harde speelstijl. De centrumverdediger pakte liefst 7 gele kaarten in 22 optredens in dienst van de nationale ploeg.

