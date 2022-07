Peperdure en inactieve Kevin Strootman zorgt voor frustratie

Woensdag, 13 juli 2022 om 13:56 • Guy Habets

Kevin Strootman zorgt voor de nodige frustraties bij Olympique Marseille, zo weet L'Équipe. De verdedigende middenvelder staat nog altijd onder contract in Frankrijk en strijkt een torenhoog salaris op, maar kwam in de afgelopen seizoenen amper in actie. Marseille wil daar zo snel mogelijk wat aan doen.

In aanmerking voor speeltijd bij Marseille komt Strootman niet meer en dat betekent dat hij zo snel mogelijk op zoek moet naar een nieuwe club. De zaakwaarnemers van de Nederlanders treuzelen echter en dat zorgt voor ergernis bij OM. Zij vinden dat het initiatief bij het kamp-Strootman moet liggen en dat zij op zoek moeten gaan naar een nieuwe club voor hun cliënt. Het blijft echter angstvallig stil uit Nederlandse hoek en dus vreest Marseille nu dat het nog langer door moet met de in ongenade geraakte middenvelder.

Dat is een doemscenario voor de nummer twee van het afgelopen Ligue 1-seizoen, aangezien Strootman een vorstelijk salaris opstrijkt. Naar verluidt staat hij voor een maandsalaris van meer dan een half miljoen euro in de boeken.en dat is een blok aan het been van voorzitter Pablo Longoria. Hij is zelf dan ook op zoek gegaan naar een mogelijke oplossing voor de 32-jarige linkspoot, die aangeraden wordt om mee te helpen om de laatste jaren van zijn loopbaan toch nog ergens te kunnen spelen.

De 32-jarige Strootman vertrok in de zomer van 2013 voor 17,5 miljoen euro naar AS Roma, na twee seizoenen furore te hebben gemaakt in het shirt van PSV. De periode van Strootman in de Italiaanse hoofdstad werd gekenmerkt door blessureleed: hij miste maar liefst 96 duels, voornamelijk door knieletsel. Toch wist Roma nog flinke winst op hem te behalen, aangezien hij voor 25 miljoen naar het Stade Vélodrome verkaste. Marseille lijkt nu niks meer terug te gaan zien van die transfersom, ook nadat verhuurperiodes aan Genoa en Cagliari niet de gewenste interesse opleverde.