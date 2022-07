Parsons beleeft cultuurshock bij Oranje Leeuwinnen: ‘Dan haakt 50 procent af’

Woensdag, 13 juli 2022 om 12:36 • Tom Rofekamp

Het was best even wennen voor de Oranje Leeuwinnen toen Mark Parsons Sarina Wiegman opvolgde als bondscoach, vertelt Jill Roord in gesprek met De Volkskrant. Volgens de middenvelder is de 35-jarige Engelsman lang van stof en schuurt hij met zijn diep empathische werkwijze bijna rechtstreeks tegen die van zijn voorganger in. Roord vermoedt dat Parsons kampt met een erfenis van zijn tijd in Amerika: "Daar gebeurde dat niet."

Succescoach Wiegman maakte in september 2021 plaats voor Parsons, na vier jaar aan het roer te hebben gestaan bij de Leeuwinnen. Dat leverde Nederland in 2017 de EK-titel op. Roord spreekt van een totaal andere beleving onder Parsons. "Hij is oprecht een aardige man," aldus de 25-jarige middenvelder, "een goede man die het beste uit iedereen als individu wil halen. Hij is gepassioneerd en druk met ons bezig en daar heb ik veel respect voor. Hij is wel anders dan onze cultuur en dat is ook wennen."

Waar de Haagse Wiegman nog een consequente 'recht-voor-zijn-raap-mentaliteit' hanteerde, legt Parsons - die tussen 2012 en 2021 bij verschillende vrouwenteams aan het roer stond - zich meer toe op het menselijke aspect. Daarom wordt hij nogal eens onderbroken door de Leeuwinnen, zegt Roord. "Hij is Amerika gewend, daar gebeurde dat niet. Hij geeft meer besprekingen dan Sarina. Niet alleen over voetbal, maar ook over andere dingen die hij belangrijk vindt: normen en waarden, de sfeer in het team. Hij stelt ook veel vragen. Als ik zeg dat ik me niet fijn voel, dan vraagt hij: 'Waarom voel je je niet fijn?' Hij gaat graag de diepte in en dan haakt bij ons vijftig. procent wel af. Ik ook. Ik vind het interessant, maar ik moet ook weleens lachen: Wat is dit voor vraag?"

De geruchten dat de besprekingen van Parsons 'soms drie uur duren', kan Roord dan ook - al dan niet enigszins - bevestigen. "Gevoelsmatig wel ja", lacht de maakster van de enige treffer in het eerste groepsduel op het EK (tegen Zweden, 1-1). "Nu zijn ze korter, maar soms denk ik: was hier een bespreking voor nodig en zo lang? Maar hij is aan het leren, het wordt beter. De manier waarop hij in het Engels over voetbal praat, met allemaal Amerikaanse termen, die is voor mij wel nieuw. Daarom duurt het soms ook wat langer, dan moeten we even checken waar hij het over heeft."

Parsons leidde de Oranje Leeuwinnen ondanks een flink gewijzigde speelstijl probleemloos naar het huidige EK. Na het gelijkspel tegen Zweden wacht woensdagavond Portugal als tegenstander. In het laatste groepsduel neemt de selectie van Parsons het op tegen Zwitserland. Wiegman staat sinds haar vertrek bij de Engelse vrouwen aan het roer. De ex-bondscoach van de Leeuwinnen wist beide van haar eerste twee wedstrijden te winnen, waarmee ze zich al voor de kwartfinale van het EK plaatste. Afgelopen maandag boekte Engeland zelfs een recordzege voor EK-begrippen door Noorwegen met 8-0 opzij te zetten.