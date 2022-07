Frenkie de Jong vermoedt hetze en heeft slecht nieuws voor Barcelona

Woensdag, 13 juli 2022 om 11:43 • Guy Habets

Frenkie de Jong is niet van plan om weg te gaan bij Barcelona. Volgens Fabrizio Romano hebben Ali Dursun en Hasan Cetinkaya, de zaakwaarnemers van De Jong, aan de Catalaanse club te kennen gegeven dat ze niet open staan voor gesprekken over een vertrek óf over salarisverlaging.

Het gonst al weken van de geruchten over een transfer van De Jong naar Manchester United. De middenvelder uit Arkel zou Barcelona zo'n 85 miljoen euro op kunnen leveren en de Engelsen, waar Erik ten Hag de scepter zwaait, zijn bereid om een dergelijk bedrag te betalen. De deal lijkt echter te klappen op de wensen van De Jong zelf. Zijn zaakwaarnemers hebben Barça namelijk laten weten dat de Oranje-international totaal niet de intentie heeft om Camp Nou achter zich te laten. Dat is echter niet het enige dat het kamp rond De Jong te kennen heeft gegeven.

Een salarisverlaging zit er namelijk ook niet meer in. Barcelona wil de financiële zorgen verlichten door De Jong of te verkopen, of hem tegen een gunstiger loon te laten spelen. Dat laatste ziet de voormalig Ajacied ook niet zitten en de Blaugranas weten nu ook dat gesprekken over een verlaging van salaris niet eens aan zullen worden gegaan. Daarmee komt de club in een spagaat te zitten en is de deal met Man United plotseling ver weg. Ook de Engelsen zijn op de hoogte gebracht van de wensen van De Jong.

Het kamp-De Jong houdt de poot bewust stijf. Er heerst woede over dat de onderhandelingen met United en de contractdetails van de technicus zijn uitgelekt. Er wordt zelfs een hetze van Barcelona vermoed om De Jong weg te krijgen. Voorzitter Joan Laporta zei onlangs wel nog 'er alles aan te doen om De Jong te behouden'. "Frenkie de Jong is een speler van Barça, een van de beste middenvelders ter wereld. Er zijn meerdere clubs die hem willen hebben, maar wij zijn niet van plan om hem te verkopen en hij wil zelf ook blijven. Er is echter wel een salariskwestie. Daar moet iets aan veranderen", aldus de bestuurder.