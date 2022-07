John de Jong benoemt de twee ‘topprioriteiten’ die PSV nog heeft

Woensdag, 13 juli 2022 om 10:53 • Guy Habets • Laatste update: 12:41

John de Jong wil koste wat het kost voorkomen dat Ibrahim Sangaré en Cody Gakpo deze zomer nog de deur achter zich dichttrekken bij PSV. Dat zegt de technisch directeur van de Eindhovenaren tegen Voetbal International. Het behoud van de twee sterspelers wordt als topprioriteit gezien.

Het eerste doel van De Jong was om voor aanvang van het trainingskamp van PSV in Duitsland al een aantal versterkingen binnengehaald te hebben. Dat lukte: de technisch directeur rondde de komst van Walter Benítez, Boy Waterman, Ki-Jana Hoever, Xavi Simons, Guus Til en Luuk de Jong af. Het volgende plannetje betreft het behoud van Gakpo en Sangaré, die beiden in de belangstelling van de nodige buitenlandse clubs staan. De Jong wil ver gaan om het tweetal in het Philips Stadion te houden.

"Hen bij PSV houden, heeft nu topprioriteit", zegt de technische man van PSV tegen VI. "Hoe moeilijk dit wordt, kan ik op dit moment niet aangeven. Wij willen dat zij blijven en zij weten ook dat er begin augustus een heel belangrijke periode voor PSV aanbreekt met het oog op Champions League-kwalificatie. Zij weten wat wij willen. Mocht Gakpo bijvoorbeeld toch vertrekken, dan wordt het een heel grote utidaging om spelers van hetzelfde niveau of beter terug te halen die er ook nog direct staan."

Tenslotte is De Jong ook nog van plan om de ontwikkelingen rond de Eindhovense achterhoede in de gaten te houden. Er mag niemand weg, aangezien er met Olivier Boscagli, Mauro Júnior, Armando Obispo en André Ramalho momenteel vier verdedigers geblesseerd zijn. Mocht de situatie zich voordoen dat er een tekort aan stoppers dreigt te ontstaan, dan wil De Jong de transfermarkt nog op. "Eind volgende week hebben we meer zicht op hoe de blessures zich ontwikkelen en mede daarop baseren we een eventuele versterking in de defensie."