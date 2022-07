Newcastle overweegt transferrecord te verpulveren voor ex-Eredivisie-spits

Woensdag, 13 juli 2022 om 10:41 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:48

Newcastle United heeft Alexander Isak bestempeld als 'ideale aankoop', aldus The Telegraph. The Magpies zijn volgens de kwaliteitskrant nog op zoek naar minimaal twee offensieve spelers, maar moeten vrijwel het volledige resterende transferbudget aan de spits van Real Sociedad besteden, willen ze hem binnenhalen. De Engelsen zien daarom twee opties: zich neerleggen bij slechts éen aanvaller, of een speciale constructie.

Newcastle haalde deze zomer Sven Botman, Matt Targett en Nick Pope al, die gedrieën verantwoordelijk waren voor 66 miljoen euro van het totale transferbudget. Daarmee werden echter alleen defensieve versterkingen aangetrokken. Manager Eddie Howe maakte eind afgelopen seizoen juist duidelijk dat aanvallende impulsen de prioriteit verdienden op de markt. Alle beleidsbepalers zijn het unaniem eens over dat Isak de gewenste man is voor de voorhoede, maar voor de 22-jarige Zweed moet wel diep in de buidel getast worden.

Real Sociedad heeft namelijk aan The Telegraph kenbaar gemaakt big, big money te willen vangen voor zijn oogappel. Naar verluidt is er een prijskaartje van circa 59 miljoen euro om Isaks nek gehangen. Het huidige transferrecord van Newcastle United, dat momenteel in handen is van Bruno Guimarães, moet daarvoor dus in ieder geval verbroken worden. De nummer elf van afgelopen Premier League-seizoen betaalde afgelopen januari iets meer dan 42 miljoen euro om de Braziliaanse middenvelder los te weken bij het Olympique Lyon van Peter Bosz.

Er zijn al gesprekken geweest tussen Newcastle en Real Sociedad, maar een akkoord is nog niet ophanden. De Engelsen proberen een buy-now-pay-later deal te bewerkstelligen, waarbij er nu slechts 35,5 miljoen euro wordt betaald. Daarmee zou er nog enigszins speelruimte overblijven voor een andere aanvallende versterking. Sociedad krijgt Isaks transfersom echter liever direct overgemaakt. De club zou overwegen de voormalig spits van Willem II bij Real Madrid aan te bieden, dat na het vertrek van Luka Jovic nog geen nieuwe back-up haalde.

Isak kwam in januari 2017 van AIK binnen bij Borussia Dortmund als 'één van de grootste aanvallende talenten ter wereld'. De teller stokte daar in twee seizoenen echter op slechts vijf Bundesliga-duels. Na een succesvol halfjaar op huurbasis in Tilburg, waar hij dertien goals en zeven assists verzorgde in zestien competitiewedstrijden, verdiende hij een transfer naar Real Sociedad. In Spanje kwam Isaks potentie écht tot uiting. Na drie seizoenen in dienst van los Txuri-Urdin staat de teller op 128 wedstrijden, 43 goals en 8 assists. Ook is Isak vaste waarde in het Zweedse nationale team.