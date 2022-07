Feyenoord gaat verlies lijden: verhuur en koopclausule is enige optie

Woensdag, 13 juli 2022 om 10:09 • Guy Habets

Róbert Bozeník staat op het punt om Feyenoord te verlaten. De Slowaakse spits is volgens het Portugese A Bola in Porto om zijn transfer naar Boavista te beklinken. Daarmee komt er vooralsnog een einde aan een teleurstellend dienstverband van Bozeník in Rotterdam-Zuid.

In januari 2020 werd de 22-jarige spits nog met veel bombarie binnengehaald door Feyenoord, dat destijds vier miljoen neertelde voor Bozeník. Het lijkt er nu op dat de Rotterdammers verlies gaan lijden op de Slowaak, aangezien er een huurdeal besproken wordt waar een optie tot koop bij inbegrepen zit. Die clausule gaat zo'n twee miljoen euro bedragen. Boavista is echter wel een middenmoter in Portugal, speelt geen Europees voetbal en zal dus heel overtuigd moeten zijn van Bozeník om het financiële risico aan het einde van het komend seizoen te durven nemen.

De Portugezen troeven wel de nodige gerenommeerde clubs af in de strijd om Bozeník. Het doorgaans betrouwbare 1908.nl meldde eerder al dat Brentford, Ferencváros, Hamburger SV, Hertha BSC, Sparta Praag en Slavia Praag interesse hadden in de aanvaller uit Slowakije. Toch is het Boavista dat dus met Bozeník aan de haal gaat. Binnen afzienbare tijd wordt er bevestiging verwacht uit Portugal en kan Feyenoord weer afscheid nemen van zijn geflopte aanvaller, die nog een contract tot medio 2024 in De Kuip had.

Een goed seizoen bij MSK Zilina, de club waar Bozeník doorbrak in het profvoetbal, maakte dat Feyenoord hem in 2020 voor vier miljoen euro ophaalde. Dick Advocaat, de trainer in De Kuip, was echter niet onder de indruk van de kwaliteiten van de Slowaak en gaf hem in anderhalf jaar tijd uiteindelijk maar zeven basisplaatsen en zestien invalbeurten. Daarin scoorde Bozeník drie keer. Arne Slot deed vervolgens helemaal geen beroep meer op hem en er volgde een verhuur aan Fortuna Düsseldorf, waar de aanvaller ook alleen maar inviel. Bij Boavista kan de 22-jarige Slowaak zijn loopbaan weer oppakken.