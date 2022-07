Barcelona wil gezicht van Memphis Depay schrappen uit promotie-uitingen

Woensdag, 13 juli 2022 om 06:54 • Tom Rofekamp • Laatste update: 06:56

Het lijkt er steeds meer op dat Memphis Depay bij Barcelona naar de uitgang wordt gedirigeerd. Naar informatie van clubwatcher Gerard Romero hebben de Catalanen verzocht de Nederlander uit al het promotiemateriaal te schrappen rondom de aanstaande Amerikaanse tour. Memphis komt volgens diverse Spaanse media niet meer in de plannen voor van trainer Xavi en mag bij het juiste bod vertrekken. Er wordt volgens AS zelfs overwogen om de aanvaller te betrekken in een ruildeal met Jules Koundé van Sevilla.

Barcelona speelt woensdag een oefenwedstrijd tegen het Catalaanse UE Olot en vertrekt vervolgens naar de Verenigde Staten, waar de club het achtereenvolgens zal opnemen tegen Inter Miami, Real Madrid, Juventus en New York Red Bulls. Naar verluidt bevond Memphis zich op de beelden van het bestaande promotiemateriaal voor de oefentrip. Romero meldt echter op zijn Twitch-kanaal dat Barcelona verzocht heeft de 28-jarige spits daarvan te verwijderen, waarmee een exit uit Noord-Spanje onvermijdelijk lijkt.

Door de aanstaande contractverlenging van Ousmane Dembélé, de aanwezigheid van onder meer Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres en Ansu Fati en de (al dan niet eventuele) komst van Raphinha en Robert Lewandowski wordt het dringen in de Catalaanse voorhoede. Volgens AS mag Memphis dan ook bij het juiste bod uit Camp Nou vertrekken. De club heeft prijs van de geboren Moordrechter op 25 miljoen euro vastgesteld. Memphis ligt nog een jaar vast in Catalonië, waardoor Barcelona nu nog iets aan de spits kan verdienen.

Ondanks dat de 80-voudig Oranje-international (42 goals) het liefst bij zijn club zou blijven, hebben meerdere opties zich al aangediend. Tottenham Hotspur en Olympique Marseille zouden volgens het Catalaanse SPORT hopen Memphis los te kunnen weken bij Barcelona. Met de keuze voor laatstgenoemde zou de voormalig PSV'er kunnen terugkeren in Frankrijk, waar hij in dienst van Olympique Lyon op handen werd gedragen. Ook kan Memphis ervoor kiezen om elders in Spanje aan de slag te gaan. Barcelona overweegt zijn aanvaller in te zetten als ruilmiddel om Koundé bij Sevilla op te kunnen halen. Los Azulgrana kunnen de vraagprijs van de Franse verdediger momenteel niet ophoesten, maar hopen met een bod van 35 miljoen euro plus Memphis raak te schieten.