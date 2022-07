Chelsea gaat vol voor duo Aké-Koulibaly en staat op punt om grof te spenderen

Dinsdag, 12 juli 2022 om 23:46 • Mart van Mourik

Kalidou Koulibaly is dicht bij een overstap naar Chelsea, zo melden onder meer The Athletic en Sky Sports dinsdagavond. The Blues hebben een persoonlijk akkoord bereikt met de centrumverdediger over een vijfjarige verbintenis. De Londenaren hopen Napoli met een bedrag van 38 miljoen euro plus bonussen in de komende dagen te overtuigen. Verder zijn de onderhandelingen tussen Chelsea en Manchester City in volle gang over een transfer van Nathan Aké, die naar verluidt circa 53 miljoen euro moet kosten.

De club van eigenaar Todd Boehly heeft volgens Fabrizio Romano een contract tot medio 2027 klaarliggen voor Koulibaly. De transfermarktexpert verzekert dat de centrale verdediger een netto jaarsalaris van circa tien miljoen euro zal opstrijken als de clubs een akkoord bereiken over de transfersom. In de komende dagen zullen Napoli en Chelsea in gesprek gaan over het afronden van de deal. Manager Thomas Tuchel zou Koulibaly graag aan zijn selectie willen toevoegen en hoopt op een snelle overeenstemming tussen de clubs.

Naast Koulibaly is ook Aké inmiddels door Tuchel tot topprioriteit verheven. Volgens The Athletic wilde Chelsea eerst de transfer van Raheem Sterling afronden voordat er doorgeschakeld werd naar de gesprekken over defensieve versterkingen. Nu de komst van de aanvaller in kannen en kruiken is, willen de Londenaren zo snel mogelijk Aké en Koulibaly binnenhalen. Chelsea heeft nog geen persoonlijke overeenstemming bereikt met de Nederlander, maar er worden geen problemen verwacht in de gesprekken over de individuele voorwaarden.

Aké en Koulibaly moeten het gat opvullen dat de vertrokken Antonio Rüdiger (Real Madrid) en Andreas Christensen (Barcelona) achterlaten. Chelsea zou ook nog op zoek zijn naar een derde versterking voor het defensieve hart. Jules Koundé staat al langere tijd op de verlanglijst van Tuchel, terwijl ook Presnel Kimpembe een serieuze optie lijkt om de verdediging te versterken.