Ten Hag oogst lof in de Engelse pers: ‘Dat deed hij bij Ajax ook’

Dinsdag, 12 juli 2022 om 22:12 • Guy Habets

De eerste wedstrijd van Manchester United onder trainer Erik ten Hag is ook onderwerp van gesprek in de Engelse media. De kranten zijn eensgezind in hun oordeel: fans van the Mancunians mogen hopen op een wederopstanding onder hun nieuwe Nederlandse oefenmeester, maar moeten ook niet meteen te hard van stapel lopen.

The Manchester Evening News, dat vooral in de regio toonaangevend is, laat namelijk meteen optekenen dat één zwaluw nog geen zomer maakt. 'Onder de vorige manager kon United het hoge niveau van het begin ook niet vasthouden, dus het is belangrijk dat supporters voorzichtig blijven', zo valt er te lezen. 'Daarnaast wordt het enthousiasme getemperd door de onherkenbare defensie van Liverpool. Ze hadden twee vleugelverdedigers wiens rugnummers bij elkaar opgeteld 140 waren.'

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De geluiden in boulevardkrant The Mirror waren een stuk positiever. Zij zagen dat Ten Hag voortborduurde op een voor hem én voor United bekende speelwijze. 'In de eerste wedstrijd van United onder de nieuwe trainer, speelde de ploeg in een 4-2-3-1-opstelling. Dat is te vergelijken met het systeem dat Ten Hag bij Ajax ook gebruikte en waar hij op vertrouwde. Daarnaast werd dit systeem ook het meest gebruikt in de tijd dat Ole Gunnar Solskjaer nog manager was op Old Trafford, hoewel hij het heel anders invulde.'

De BBC en Sky Sports kwamen ook met optimistische teksten. Zo bracht de nationale omroep de 'martelingen' van de fans van United in de afgelopen maanden in herinnering en stelde het dat Ten Hag nu voor een 'gezegende opluchting' heeft gezorgd bij de aanhang. Sky rept zelfs van een 'droomstart'. 'De periode van Ten Hag bij United is misschien nog maar net begonnen en deze ruime oefenoverwinning is ook toe te schrijven aan het jeugdige elftal van Liverpool, maar met alle positeve punten is er reden tot optimisme.'