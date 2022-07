Frenkie de Jong en Memphis Depay ontbreken bij oefenduel van Barcelona

Frenkie de Jong en Memphis Depay maken geen onderdeel uit van de wedstrijdselectie van FC Barcelona voor de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding. De Catalanen spelen woensdag tegen het plaatselijke UE Olot en gaan dat dus zonder Nederlandse inbreng doen. Nieuweling Franck Kessié is wel van de partij.

Barcelona speelt woensdag zijn eerste wedstrijd in de voorbereiding en gaat dat doen met een gemengde selectie. Er zitten veel jeugdspelers bij de groep, maar met mannen als Marc-André Ter Stegen, Pierre-Emerick Aubameyang en Miralem Pjanic herbergt de selectie ook de nodige ervaring. De Jong en Memphis zijn niet van de partij: zij begonnen maandag pas met trainen en zijn naar alle waarschijnlijkheid nog niet wedstrijdfit genoeg om minuten te kunnen maken. Het tweetal wordt ook in verband gebracht met een vertrek uit Camp Nou, maar dat lijkt vooralsnog niets te maken te hebben met hun afwezigheid.

The squad for the first preseason game of the 2022–23 season! — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2022

Trainer Xavi heeft tegen Olot wel de beschikking over Kessié, die onlangs transfervrij werd overgenomen van AC Milan. De verdedigende middenvelder kan dus zijn officieuze debuut voor Barcelona gaan maken, in tegenstelling tot Andreas Christensen. De Deen werd ook al gepresenteerd als nieuwste aanwinst, maar zal de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding dus niet op het veld mee gaan maken. Dat geldt ook voor Gérard Piqué, die nog niet helemaal fit is.

Barcelona gaat ook aantreden zonder spelers als Samuel Umtiti en Óscar Mingueza, maar zij komen niet meer voor in de plannen van hun trainer en mogen vertrekken. Dat zou dan financiële mogelijkheden moeten bieden voor de Blaugranas en clubpresident Joan Laporta, die geen mogelijkheid onbenut laat om aan te geven hoe graag hij Robert Lewandowski naar Catalonië wil halen. Er wordt onderhandeld met Bayern München over een transfer van de Poolse spits. Daarnaast is ook Raphinha onderweg naar Camp Nou.