Engeland maakt kennis met typische interview-uitspraken van Erik ten Hag

Dinsdag, 12 juli 2022 om 20:34 • Guy Habets

Erik ten Hag bleef ondanks de 4-0 overwinning van zijn Manchester United op Liverpool kritisch. De trainer, die deze zomer overkwam van Ajax, gaf in gesprek met de clubkanalen van the Mancunians aan dat hij zijn spelers 'veel fouten' zag maken. Opmerkelijk, aangezien Man United gedurende de hele wedstrijd de bovenliggende partij was.

Ten Hag was in Nederland al geen trainer die snel de polonaise loopt na een goed resultaat en bewijst dat nu ook in Engeland. In gesprek met de officiële kanalen van Manchester United weigert hij om te veel waarde te hechten aan de ruime zege op aartsrivaal Liverpool. "Natuurlijk zijn we tevreden, maar we zijn pas net begonnen", zo vertelt hij. "Ik heb gezien dat we toch nog veel fouten maakten, dus het zal ons nog veel tijd gaan kosten om daar wat aan te doen. We overschatten dit resultaat zeker niet."

Dat een 4-0 overwinning altijd beter is dan een 4-0 nederlaag, moest Ten Hag wel beamen. "Ik heb ook zeker goede dingen gezien van de spelers en ons team heeft de potentie. We speelden dapper en proactief en hebben vooral foutjes gemaakt in het drukzetten. Het creëren van kansen ging wel goed en daardoor weet ik dat we goede spelers hebben. Vooral in de aanval kunnen we met veel creativiteit en snelheid werken."

United maakte tijdens de oefenwedstrijd tegen Liverpool in Bangkok in de eerste helft al het verschil. Via Jadon Sancho, Fred en Anthony Martial stonden Ten Hag en co in de rust al met 3-0 voor en in de tweede helft, toen Liverpool-trainer Jürgen Klopp de sterren inbracht, hielden the Mancunians ook relatief eenvoudig stand. De score werd via Facundo Pellistri zelfs nog uitgebreid naar 4-0.