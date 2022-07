Feyenoord wil zich versterken met Frans jeugdinternational

Dinsdag, 12 juli 2022 om 19:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:06

Feyenoord hoopt zich te gaan versterken met Adil Aouchiche, zo meldt het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl dinsdagavond. De negentienjarige middenvelder wordt in Rotterdam gezien als de opvolger van Guus Til. Volgens de berichtgeving is Aouchiche zelf ook geïnteresseerd in een avontuur bij Feyenoord.

Aouchiche staat momenteel onder contract bij AS Saint-Étienne, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Ligue 1. De aanvallend ingestelde middenvelder staat nog tot medio 2023 onder contract bij les Verts en zou zelf graag de overstap willen maken naar Feyenoord. Het is vooralsnog onbekend wat de vraagprijs is van Saint-Étienne. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Aouchiche op circa 5,5 miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De rechtspoot doorliep de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain en maakt in de zomer van 2020 de transfervrije overstap naar Saint-Étienne. Afgelopen seizoen was Aouchiche een vaste basiskracht in de ploeg van trainer Pascal Dupraz en kwam hij tot een totaal van 35 Ligue 1-duels. In die wedstrijden kwam de middenvelder niet tot scoren, maar leverde hij wel vier assists. Verder kwam Aouchiche tot acht officiële duels namens Frankrijk Onder 20 en veroverde hij in 2019 met Frankrijk Onder 17 ten koste van Nederland de bronzen medaille op het WK in Brazilië.

Eerder deze zomer kwamen Danilo, Mats Wieffer, Mohamed Taabouni en Javairô Dilrosun al naar De Kuip. Feyenoord is na het vertrek van Guus Til ook nog op zoek naar versterking op het middenveld. Daarnaast hopen de Rotterdammers zich ook nog in defensief opzicht te versterken. Eerder op de dinsdag werden Mykola Matvienko en Dávid Hancko al gelinkt aan Feyenoord.