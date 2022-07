Nog een dreun voor de Oranje Leeuwinnen: Miedema moet ook afhaken

Dinsdag, 12 juli 2022 om 19:00 • Guy Habets

Vivianne Miedema is positief getest op het coronavirus. De spits en aanvoerder van de Oranje Leeuwinnen moet in quarantaine en zal de groepswedstrijd tegen Portugal van woensdagavond hoe dan ook moeten overslaan. Eerder testte met Jackie Groenen ook al een sterspeelster positief.

Oranje bereidt zich voor op het duel met de Portugese vrouwen, maar kreeg in de aanloop naar dat EK-duel dus opnieuw slecht nieuws. Nadat eerder duidelijk werd dat Sari van Veenendaal zwaar geblesseerd moest afhaken en Groenen positief werd getest, heeft nu ook Miedema te horen gekregen dat ze het virus onder de leden heeft. Zij zal net als Groenen de komende dagen in isolatie moeten. Pas als ze volledig klachtenvrij is en negatief test, zal de aanvoerster en topscorer van de Oranje Leeuwinnen weer aan mogen sluiten bij de selectie.

Bondscoach Mark Parsons moest op de persconferentie het slechte nieuws naar buiten brengen. "Helaas kreeg Vivianne last van symptomen vanmiddag", tekent de NOS op uit de mond van de Amerikaan. "Met een positieve test is ze niet beschikbaar morgen (woensdag, red.). We doen ons best om haar zo goed mogelijk te helpen, maar dit is slecht nieuws. We wisten al voor het toernooi dat dit kon gebeuren. Voor de rest ziet het er gelukkig goed uit en we zijn klaar voor morgen."

De formatie van Parsons kan woensdagavond tegen Portugal uitstekende zaken doen in de EK-poule. Na het gelijke spel tegen Zweden van afgelopen zaterdag zou een overwinning bijzonder goed uitkomen en de weg naar de knock-outfase open leggen. Dat dat zonder Miedema zal moeten gebeuren, is wel een serieuze aderlating. De aanvalster van Arsenal is Nederlands topscorer aller tijden en maakte afgelopen seizoen meer dan vijftig officiële doelpunten voor the Gunners.