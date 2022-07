BILD: Robert Lewandowski en zijn gezin worden met de dood bedreigd

Dinsdag, 12 juli 2022 om 18:22 • Guy Habets

Robert Lewandowski wordt sinds het bekend maken van zijn vertrekwens bij Bayern München met de dood bedreigd, zo weet BILD. De Pool hoopt deze zomer nog de overstap te kunnen maken naar Barcelona, maar dat wordt hem door de aanhang van der Rekordmeister niet bepaald in dank afgenomen.

Bayern en Barça zijn in onderhandeling over een transfer van Lewandowski, maar omdat er nog geen akkoord is bereikt meldde de topspits zich dinsdag gewoon op het trainingsveld in Beieren. Maandagavond was hij al thuisgekomen van zijn vakantie, maar dan wel zonder vrouw en dochters. Zij zijn niet naar Duitsland gereisd omdat er doodsbedreigingen zijn geuit aan het adres van Lewandowski en zijn familie. Die waren volgens de Duitse media zo heftig, dat de spits in overleg besloten heeft om maatregelen te treffen.

Tegenover BILD vertelt Tomek Zawislak, een goede vriend van Lewandowski, wanneer en waarom de bedreigingen zijn begonnen. "Sinds Robert gezegd heeft dat hij zijn contract niet wilde verlengen, zijn er valse berichten over hem verspreid met als bedoeling om hem te beschadigen", zo legt Zawislak uit. "De vele leugens die over hem zijn verteld, hebben vervolgens tot hele vervelende en verontrustende reacties geleid. Dat gaat voornamelijk over zijn familie."

Lewandowski is niet van plan om zijn kont tegen de krib te gooien om een transfer naar Barcelona af te dwingen. Hij meldt zich gewoon op de trainingen en verplichtingen in Zuid-Duitsland en daarom vindt vriend Zawislak het kwalijk dat Bayern zich negatief opstelt. Hij vindt zelfs dat die instelling ook bijgedragen heeft aan de bedreigingen. "Dat clubs ook emotioneel zijn, hoort bij het voetbal. Tegenwoordig moet je echter wel heel voorzichtig zijn en de grens niet overschrijden. Geen enkele speler is groter dan de club, maar geen enkele club is groter dan een mens."