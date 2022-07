Tonny Vilhena laat Rusland na vier jaar definitief achter zich

Dinsdag, 12 juli 2022 om 17:43 • Guy Habets • Laatste update: 19:11

Tonny Vilhena vervolgt zijn loopbaan definitief in Spanje. Espanyol, de club die de middenvelder vorig seizoen al een half jaar huurde van het Russische FK Krasnodar, heeft de eerder bedongen koopoptie gelicht en Vilhena nu definitief overgenomen. Er zou een transferbedrag van ongeveer tweeënhalf miljoen euro met de deal gemoeid zijn.

Espanyol heeft de definitieve komst van Vilhena nog niet bevestigd op de officiële kanalen, maar door het bericht vanuit Rusland lijkt het wel zeker dat de voormalig middenvelder van Feyenoord komend seizoen wederom in LaLiga te bewonderen is. Vorig seizoen kwam de linkspoot in een half jaar al tot zeventien wedstrijden en één doelpunt op het hoogste niveau in Spanje en nu krijgt hij dus de kans om beide tellers nog verder te doen oplopen. Naar verluidt bedroeg de betaalde afkoopsom zo'n tweeënhalf miljoen euro.

Dat betekent dat Krasnodar de bijna tien miljoen euro die het in 2019 aan Feyenoord betaalde voor de diensten van Vilhena bij lange na niet heeft teruggekregen. In Rusland kwam hij in totaal tot 79 officiële duels, waarin hij negen keer scoorde en vijf maal een doelpunt van een ploeggenoot voorbereidde. Bij Espanyol, waar de Nederlander een driejarig contract met een optie op nog een seizoen heeft getekend, krijgt Vilhena de kans om zijn loopbaan weer vlot te trekken en in beeld te komen bij Oranje.

Met het oog op deelname aan het WK wilde Vilhena in januari nog een move maken die hem meer speeltijd zou opleveren. Destijds werd hij ook gelinkt aan een terugkeer bij Feyenoord, maar de stap naar Barcelona pakte ook zeker niet verkeerd uit voor de middenvelder. Van een comeback bij het Nederlands elftal kwam het echter nog niet. Bondscoach Louis van Gaal gaf de voorkeur aan andere spelers.