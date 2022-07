United zet in eerste duel onder Ten Hag meteen klinkende uitslag neer

Dinsdag, 12 juli 2022 om 16:49 • Guy Habets

Manchester United is het tijdperk onder Erik ten Hag begonnen met een klinkende overwinning. In Bangkok werd er met overtuigende cijfers afgerekend met aartsrivaal Liverpool: 4-0. Het was de eerste oefenwedstrijd die Ten Hag en United speelden tijdens deze voorbereiding en daarin werd meteen indruk gemaakt.

De van Ajax overgekomen oefenmeester had in zijn allereerste basisopstelling geen plaats voor Donny van de Beek en Tyrell Malacia. De positie op tien, waar Van de Beek voor in aanmerking kan komen, werd ingenomen door Bruno Fernandes en Luke Shaw was in plaats van Malacia de linksback van dienst. Bij Liverpool werd Virgil van Dijk ook op de reservebank gehouden. Alle Nederlanders vielen later wel in: Ten Hag bracht zijn twee landgenoten in de rust in en Klopp stuurde zijn captain in minuut 61 de wei in.

Vanaf de reservebank zagen de Oranje-internationals dat United de bovenliggende partij was. The Reds werden naar achteren gedrukt en kregen binnen twintig minuten drie tikken op de kin. In minuut twaalf opende Jadon Sancho de score, waarna Fred na een half uur op fraaie wijze de 2-0 tegen de touwen lepelde en de marge drie minuten later via Martial alweer naar drie werd gebracht. Buiten twee schoten tegen de buitenkant van de paal kon Liverpool daar maar weinig tegenover zetten.

Ten Hag bracht Malacia en Van de Beek in de rust in, net als acht andere nieuwe spelers. Klopp, die in de eerste helft al tien keer wisselde, wachtte nog even en bracht rond het uur weer een sloot aan nieuwelingen. Daar zaten ook de grote sterren bij, want naast Van Dijk kwamen ook namen als Mohamed Salah en topaankoop Darwin Núñez erbij. In het resterende half uur was er dan ook meer sprake van een gelijke wedstrijd, maar toch waren het de Mancunians die nog een keer scoorden. Facundo Pellistri bepaalde de eindstand op 4-0.

Na de succesvol verlopen opening van de voorbereiding in Bangkok, reist Ten Hag met zijn elftal spoedig door naar Australië. Vrijdagmiddag zal het daar aantreden tegen Melbourne Victory. Verder worden de degens ook nog op vriendschappelijke wijze gekruist met Crystal Palace, Aston Villa, Atlético Madrid en Rayo Vallecano. Liverpool komt onder meer nog tegen RB Leipzig en RB Salzburg te spelen en opent het seizoen op 30 juli met de strijd om het Community Shield tegen Manchester City.