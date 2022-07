Feyenoord-supporters krijgen bijzondere straf voor Berghuis-schildering

Dinsdag, 12 juli 2022 om 16:13 • Wessel Antes • Laatste update: 16:35

Twee Feyenoord-supporters moeten een bezoek brengen aan het Nationaal Holocaustmonument in Amsterdam, zo meldt Rijnmond dinsdagmiddag. Dit besluit is door de rechter in Rotterdam officieel uitgesproken. De supporters maakten vorig jaar juli een antisemitische tekening van Steven Berghuis in Rotterdam-Crooswijk na zijn transfer van Feyenoord naar Ajax.

Op de schildering was Berghuis afgebeeld in een gestreept concentratiekamppak. Daarnaast was de tekst ‘joden lopen altijd weg’ te lezen op het Rotterdamse muurtje. In eerste instantie kregen de supporters 60 uur taakstraf opgelegd van het Openbaar Ministerie vanwege groepsbelediging, maar in een nieuwe uitspraak kwam de rechter met een alternatief. Het duo moet samen met een medewerker van het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israel) of de Rotterdamse Liberaal Joodse Gemeente naar het monument in Amsterdam waarop alle namen staan van Nederlandse slachtoffers tijdens de Holocaust.

Indien dat bezoek geweest is, moeten de twee een verslag met foto’s inleveren om de 60 uur taakstraf naar voorwaardelijk om te zetten. De Rotterdamse rechter is teleurgesteld in het duo en noemt de twee Feyenoord-supporters ongevoelig. "U begrijpt niet wat dit betekent voor overlevenden van de Holocaust en de nabestaanden. Dit dreunt nog generaties lang door”, aldus de rechter. Uit tekstberichten tussen de daders blijkt dat de supporters destijds lacherig deden over de commotie die was ontstaan na hun antisemitische actie.

De verdachten hebben nog niet bekendgemaakt of zij de straf aanvaarden of dat zij in hoger beroep gaan, volgens Rijnmond. De Feyenoord-supporters beweren dat zij enkel de spotprent hebben gemaakt en dat de antisemitische teksten en elementen door anderen zijn toegevoegd. Feyenoord nam gedurende de commotie direct afstand van de muurschildering vorig jaar, maar weigerde excuses te maken.