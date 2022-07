Feyenoord lijkt met de schrik vrij te komen na geblesseerd uitvallen Kökçü

Dinsdag, 12 juli 2022 om 15:40 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:52

Orkun Kökçü heeft dinsdag de training van Feyenoord vroegtijdig moeten staken. Op beelden van Rijnmond Sport is te zien hoe de 21-jarige middenvelder kermend van de pijn op de grond ligt, omringd door zijn teamgenoten. Even later moet Kökçü door enkele stafleden van het veld gedragen worden. Het is nog onbekend hoe ernstig de Turks international eraan toe is, al luiden de eerste onofficiële berichten dat het slechts om een kneuzing gaat.

Kökçü stond dinsdag juist weer voor het eerst op het veld. De spelverdeler keerde vroegtijdig terug van het trainingskamp in Oostenrijk vanwege ziekte. Mocht het gaan om een ernstige kwetsuur, lijkt een eventuele transfer in gevaar te komen. Kökçü staat er zeer goed op in de markt: onder meer Arsenal, Leicester City, West Ham United, AS Roma, Sevilla en RB Leipzig zouden volgens 1908.nl zijn ontwikkeling met bovengemiddelde belangstelling volgen.

Orkun Kökçü geblesseerd van trainingsveld gedragen. — ESPN NL (@ESPNnl) July 12, 2022

Zelf benadrukte Kökcu begin juli tegenover ESPN dat een extra jaar bij Feyenoord wat hem betreft zeker een mogelijkheid is. "Ik voel me goed hier", zei de nummer tien van de Rotterdammers. "Ik heb een goede band met de trainers en de spelers en ik heb ook gezien dat ik me hier goed heb ontwikkeld afgelopen seizoen. Het is zeker niet zo in mijn hoofd dat ik weg moet. Ik heb nog een contract tot 2025 en toen ik dat contract tekende, wist ik ook dat er in die vijf jaar van alles mogelijk was."

Kökçü speelde afgelopen seizoen 32 wedstrijden in de Eredivisie en had met 7 goals en 9 assists een belangrijk aandeel in het behalen van de derde plek met Feyenoord. Ook drukte de technicus zijn stempel in Europees verband. Kökçü kwam in de Conference League tot twaalf wedstrijden, waarbij zijn naam in totaal twee keer op het scorebord verscheen. De geboren Haarlemmer kwam voor verschillende jeugdteams uit namens Oranje, maar speelt zijn interlands tegenwoordig voor de nationale ploeg van Turkije.