Barcelona lijkt beet te hebben met ultiem bod op Robert Lewandowski

Dinsdag, 12 juli 2022 om 14:11 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:16

Barcelona gaat in de loop van dinsdag een allerlaatste bod bij Bayern München neerleggen voor Robert Lewandowski, weet Sky Deutschland. De Catalanen zijn bereid vijftig miljoen euro neer te leggen voor de Poolse goalgetter, exclusief een onbekend bedrag aan bonussen. Daarmee lijkt Bayern genoegen te gaan nemen. Der Rekordmeister heeft het geld hard nodig om de komst van Matthijs de Ligt veilig te kunnen stellen, die als absolute transferprioriteit geldt.

De soap rondom Lewandowski duurt al enkele maanden voort. Half mei kondigde technisch directeur van Bayern Hasan Salihamidzic de vertrekwens van zijn topschutter aan en al gauw diende Barcelona zich aan als voornaamste gegadigde. De Spaanse grootmacht zette echter geen zoden aan de dijk met de eerste twee biedingen van (volgens BILD) 32 en 37 miljoen euro Ondertussen was Lewandowski al persoonlijk akkoord met Barcelona over een tweejarig contract, met daarbij de optie op nog een jaar.

