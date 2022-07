Ten Hag veroordeelt Van de Beek tóch tot wisselrol in allereerste opstelling

Dinsdag, 12 juli 2022 om 13:50 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:58

Erik ten Hag heeft zijn opstelling bekendgemaakt voor het oefenduel met Liverpool. Hoewel de trainingsbeelden van maandag nog deden vermoeden dat Donny de Beek in de basiself zou beginnen, start de 25-jarige middenvelder toch op de bank. Hij wordt vergezeld door Tyrell Malacia. De krachtmeting tussen de twee Engelse topclubs in het Rajamangala National Stadium in Bangkok wordt afgetrapt om 15.00 uur Nederlandse tijd.

In zijn allereerste opstelling kiest Ten Hag voor David de Gea op doel. De jarige Luke Shaw krijgt de voorkeur boven Malacia en wordt van links naar rechts vergezeld door Raphaël Varane, Victor Lindelöf en Diogo Dalot. The Red Devils spelen vermoedelijk in een 4-2-3-1 formatie, waarbij Scott McTominay en Fred het verdedigende blok vormen. Jadon Sancho, aanvoerder Bruno Fernandes en Marcus Rashford zijn de drie man die zich achter centrumspits Anthony Martial bevinden. Naast Van de Beek en Malacia bevindt overigens ook Tahith Chong zich op de bank van United.

Jürgen Klopp kiest er aan de overzijde voor om Virgil van Dijk op de bank te laten. Het centrum van de verdediging bestaat uit Nat Phillips en Joe Gomez, links en rechts geflankeerd door jeugdspelers Luke Chambers en Isaac Mabaya. Het ogenschijnlijke driemansmiddenveld wordt gevormd door aanvoerder Jordan Henderson, Tyler Morton en nieuwe aankoop Fabio Carvalho. Harvey Elliott, Roberto Firmino en Luis Díaz maken de elf van Klopp compleet. Miljoenenaanwinst Darwin Núñez begint net als onder meer Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold, Thiago Alcântara én Sepp van den Berg op de bank.

Opstelling Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelöf, Varane, Shaw; McTominay, Fred; Sancho, Fernandes, Rashford; Martial

Opstelling Liverpool: Alisson; Mabaya, Phillips, Gomez, Chambers; Henderson, Morton; Carvalho; Elliott, Firmino, Díaz