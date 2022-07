Doek lijkt definitief gevallen: Galtier laat Wijnaldum thuis voor trainingskamp

Dinsdag, 12 juli 2022 om 13:00 • Tom Rofekamp

Christophe Galtier heeft Georginio Wijnaldum niet in zijn selectie opgenomen voor de aanstaande oefentournee in Japan, zo schrijft L'Équipe. De 31-jarige middenvelder van PSG behoort tot de negenkoppige groep die deze zomer mag vertrekken bij les Parisiens en daarom in Frankrijk wordt gelaten. Daarmee lijkt er al na één jaar definitief een einde te komen aan het dramatisch verlopen avontuur van Wijnaldum bij PSG.

Nieuwe trainer Galtier neemt volgens L'Équipe maar een kleine groep mee naar Azië, waar er tussen 16 en 25 juli achtereenvolgens geoefend zal worden tegen Kawasaki Frontale, het Urawa Red Diamonds van Bryan Linssen en Gamba Osaka. Vooralsnog lijken er zo'n twintig man de trip te gaan bijwonen, waarbij er nog beslist wordt over één of twee spelers. In ieder geval hoeven naast Wijnaldum ook Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera, Éric Junior Dina Ebimbe, Rafinha, Sergio Rico en Idrissa Gueye niet in het vliegtuig te stappen. Abdou Diallo behoorde aanvankelijk tot de groep, maar blijft in Frankrijk in afwachting van een transfer.

Een zomerse transfer van Wijnaldum leek al een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te zijn. In de loop van afgelopen seizoen begon de 86-voudig Oranje-international steeds meer weg te pieteren op de bank en in de minuten die hij speelde kon hij zijn stempel niet drukken. Daardoor verloor Wijnaldum - voorheen nog reserve-aanvoerder - ook zijn plek bij het Nederlands elftal. De middenvelder werd afgelopen winter onder meer gelinkt aan onder meer Atlético Madrid, Tottenham Hotspur en zijn voormalige club Newcastle United. Deze zomer kwam PSV bij, alleen erkende technisch directeur John de Jong dat een salaris van zijn kaliber niet te betalen is voor de Eindhovenaren.

Wijnaldum is namelijk een van de grootverdieners in de Ligue 1. L'Équipe publiceerde afgelopen maart dat de geboren Rotterdammers op plek negen stond met een bruto maandsalaris van 916.000 euro. Wijnaldum kwam een jaar geleden transfervrij over van Liverpool en tekende een contract voor drie seizoenen, tot medio 2024. Transfermarkt taxeert de middenvelder momenteel op 18 miljoen euro.