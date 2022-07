Volgende naam valt bij Feyenoord in zoektocht naar linksbenige verdediger

Dinsdag, 12 juli 2022 om 12:01 • Wessel Antes • Laatste update: 12:28

Feyenoord is in de markt voor verdediger Mykola Matvienko van Shakhtar Donetsk, zo meldt het Algemeen Dagblad dinsdagochtend. Volgens Feyenoord-watcher Mikos Gouka is het zelfs de bedoeling dat de linksbenige verdediger deze week al naar Rotterdam komt voor een gesprek. De 26-jarige Matvienko speelde tot dusver 51 interlands voor Oekraïne.

Matvienko voldoet aan hetzelfde profiel als de door 1908.nl genoemde Dávid Hancko en kan zowel in het centrum als op linksback uit de voeten. Volgens het Algemeen Dagblad valt hij precies in het plaatje van Arne Slot. Bij Shakhtar ligt Matvienko nog vast tot medio 2025 en daarom vraagt de club een behoorlijke transfersom voor zijn diensten.

#Feyenoord is momenteel niet concreet voor Mykola Matvienko. ?? — 1908.nl (@1908nl) July 12, 2022

Om die reden laat 1908.nl als reactie op de krant weten dat Matvienko momenteel onhaalbaar lijkt voor de Rotterdammers. Hij heeft aan dat Feyenoord niet concreet is voor de linkspoot. Toch lijkt Gouka in zijn berichtgeving stellig te geloven in de komst van de verdediger. Op Transfermarkt.com wordt de marktwaarde van Matvienko geschat op elf miljoen euro. Hij werd driemaal landskampioen met Shakhtar. Matvienko is een jeugdproduct van de club en speelde 131 officiële wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij 6 keer scoorde en 7 assists gaf.

Opvallend genoeg werd Matvienko in de afgelopen dagen ook in verband gebracht met een transfer naar Ajax. Op Twitter dook een foto op van de zaakwaarnemer van Matvienko met Klaas-Jan Huntelaar. Het schijnt dat er gesprekken gevoerd zijn tussen het management van de verdediger (Pro Stars) en Huntelaar. Ajax zou in Matvienko een mogelijke vervanger zien van Lisandro Martinez, die in verregaande belangstelling staat van Manchester United.