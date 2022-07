Promovendus wil grens van honderd miljoen aantikken met nieuwe megatransfer

Dinsdag, 12 juli 2022 om 11:46 • Wessel Antes

Als het aan Nottingham Forest ligt speelt Morgan Gibbs-White aankomend seizoen in City Ground. Volgens The Athletic werkt de club aan een megatransfer van zo’n 35 miljoen voor de aanvallende middenvelder. De 22-jarige Gibbs-White staat nog tot medio 2024 onder contract bij Wolverhampton Wanderers.

Wolves laat de talentvolle Gibbs-White dan ook niet zomaar vertrekken. In het afgelopen seizoen speelde de middenvelder op huurbasis voor Sheffield United, waar hij werd verkozen tot speler van het jaar. Gibbs-White speelde 37 officiële wedstrijden voor the Blades, waarin hij 12 keer scoorde en 10 assists gaf. Volgens de Engelse sportkrant schat Wolverhampton zijn waarde in op 35 miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Forest-manager Steve Cooper had Gibbs-White eerder onder zijn hoede bij Engeland Onder 17, toen de ploeg wereldkampioen werd. De aanvallende middenvelder scoorde in de finale tegen Spanje. Gibbs-White maakte deel uit van een talentvolle Engelse lichting met namen als Callum Hudson-Odoi (Chelsea), Phil Foden (Manchester City), Jadon Sancho (Manchester United) en Emile Smith Rowe (Arsenal). Dat Cooper hem al kent kan gunstig zijn voor de onderhandelingen. Inmiddels is Gibbs-White onderdeel van Engeland Onder 21. Hij speelde voor dat elftal zeven jeugdinterlands waarin hij een keer scoorde.

Forest ging vanaf eind mei, toen de promotie en daarmee ruim 200 miljoen euro aan extra inkomsten werd veiliggesteld, vol aan de slag op de transfermarkt. Taiwo Awoniyi, afgelopen seizoen goed voor vijftien goals in de Bundesliga voor Union Berlin, werd voor ruim twintig miljoen euro de duurste aankoop aller tijden. Daarbovenop werden rechtsback Neco Williams (20 miljoen euro van Liverpool), centrumverdediger Moussa Niakhaté (10 miljoen euro van FSV Mainz), rechtsback Giulian Biancone (10 miljoen euro van Troyes), linksback Omar Richards (8,5 miljoen euro van Bayern München) en Dean Henderson (gehuurd van Manchester United) binnengehaald.