Feyenoord wil ver gaan en richt vizier op Slowaaks international

Dinsdag, 12 juli 2022 om 10:51 • Wessel Antes • Laatste update: 11:19

Feyenoord heeft de jacht geopend op Dávid Hancko van Sparta Praag, zo meldt 1908.nl dinsdagochtend. De Rotterdamse club zou volgens het doorgaans betrouwbare medium ver willen gaan voor de negentienvoudig Slowaaks international. De centrale verdediger ligt in Tsjechië nog vast tot medio 2024.

Volgens 1908.nl hebben de clubs inmiddels al contact gehad over een eventuele transfer. Ook zou Hancko zelf graag de overstap naar Rotterdam maken. Algemeen directeur Dennis te Kloese, die het stokje tijdelijk overneemt van Frank Arnesen, doet er alles aan om deze wens te verwezenlijken. Hancko speelde in drie seizoen 97 wedstrijden voor Sparta Praag, waarin hij 20 keer scoorde en 11 assists gaf. Een bovengemiddeld moyenne voor een verdediger. De Slowaak neemt vaak penalty’s bij de Tsjechische topclub.

Hancko begon zijn profcarrière bij het Slowaakse MSK Zilina, de club waarvan Feyenoord in 2020 spits Róbert Bozenik overnam. Al op zijn twintigste maakte hij de overstap naar de Serie A. Hancko speelde slechts een seizoen voor Fiorentina en werd een jaar later verhuurd aan Sparta Praag. In Tsjechië beviel de linksbenige verdediger zo goed dat hij definitief werd overgenomen. De website Transfermarkt.com schat zijn marktwaarde op 4,5 miljoen euro.

Hancko kan zowel in het centrum als op linksback uit de voeten. Met name laatstgenoemde positie is erg dun bezet in Rotterdam. Maandagavond liet journalist Martijn Krabbendam bij Voetbalpraat al weten dat die plek het grootste knelpunt is in het elftal van Arne Slot. “Als jij Jorrit Hendrix als linksback moet opstellen in de voorbereiding, moet je zeker nog twee linksbacks halen voor het seizoen begint. Die jongen hield zich in de oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg (1-2 winst, red.) nog staande op basis van ervaring, maar dat is natuurlijk geen linksback voor komend seizoen. Twee linkervleugelverdedigers is wel prioriteit.”