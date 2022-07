Niet Leipzig maar andere factor bemoeilijkt terugkeer Brobbey naar Ajax

Dinsdag, 12 juli 2022 om 10:32 • Wessel Antes

Volgens het Algemeen Dagblad is het niet alleen de vraagprijs van RB Leipzig waardoor een terugkeer van Brian Brobbey naar Ajax complex is. Journalist Johan Inan laat maandag weten dat er afspraken uit het verleden zijn die de transfer tot dusver bemoeilijken. Het zaakwaarnemerskantoor waar Brobbey bij aangesloten zit zou recht hebben op miljoenen euro’s bij een eventuele transfer van de twintigjarige spits.

Brobbey verbond zich een jaar geleden met een transfervrije overgang aan Leipzig, maar werd in de winterstop alweer gehuurd van de Duitse club. Bij de zomerse overstap vorig jaar heeft Mino Raiola een aanzienlijk doorverkooppercentage bedongen. De zaakwaarnemer overleed eind april dit jaar, maar de contractrechten liggen nog altijd bij zijn kantoor. Bij een eventuele transfer kost dit Ajax miljoenen euro’s extra. Dat vinden de Amsterdammers nogal pijnlijk voor een zelfopgeleide speler.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax dacht in een eerdere fase al rond te zijn met Leipzig, maar de Duitsers schroefden de prijs op vanwege het hoge percentage dat naar het zaakwaarnemerskantoor zal gaan. Ook weet Leipzig inmiddels dat Ajax deze zomer veel geld heeft verdiend aan de transfer van topscorer Sébastien Haller naar Borussia Dortmund. Gezien de nood van Ajax aan een nieuwe spits blijft Leipzig hoog in de boom zitten. Brobbey scoorde in het afgelopen half jaar zeven doelpunten in elf Eredivisie-wedstrijden voor de Amsterdammers.

Brobbey liet begin vorige maand al weten dat hij met Alfred Schreuder gesproken heeft. "Hij heeft me gebeld om te laten weten dat hij me er erg graag bij houdt. Ik weet dat iedereen positief over hem praat. Van Dusan Tadic en Daley Blind hoorde ik goede verhalen. In 2019 heb ik nog een paar keer onder hem getraind toen hij assistent van Erik ten Hag was. Hopelijk kan Ajax de lijn doortrekken onder hem. Ik hoop dat ik daarbij ben, want ik wil heel graag in de Champions League mooie dingen laten zien", aldus Brobbey tegenover het Algemeen Dagblad.