Nederlandse Ligue 2-sensatie zit schorsing uit vanwege ‘doping’

Dinsdag, 12 juli 2022 om 09:27 • Wessel Antes

Branco van den Boomen, sterspeler van Toulouse, zit momenteel een dopingschorsing uit in Frankrijk. Dat nieuws wordt naar buiten gebracht door L'Équipe. De 26-jarige middenvelder mag een maand niet voetballen omdat hij 2 jaar geleden medicijnen heeft geslikt die op de lijst van verboden middelen staan. Van den Boomen zelf kan er weinig aan doen, maar zijn werkgever heeft een administratieve fout begaan.

Van den Boomen werd vlak na zijn komst naar Toulouse positief getest op prednison en terbutaline. De middenvelder heeft een luchtwegaandoening en deze medicijnen worden wel vaker gebruikt om problemen aan de luchtwegen te verhelpen. Volgens de dopingregels in Frankrijk mogen deze middelen niet zomaar gebruikt worden tijdens een voetbalwedstrijd. Toulouse zelf was te laat met het vragen van toestemming voor het gebruik van Van den Boomen, waardoor hij positief testte en nu een schorsing moet uitzitten.

Van den Boomen wist vanaf de positieve test al dat hij een schorsing zou gaan krijgen, maar die is halverwege juni dit jaar pas opgelegd. Daardoor miste de sterspeler een deel van de voorbereiding bij de promovendus. Toulouse werd vorig jaar glansrijk kampioen op het tweede niveau in Frankrijk. De Nederlander speelde daar een grote rol in. In 37 competitiewedstrijden wist Van den Boomen 12 keer te scoren en gaf hij 21 assists. Daarnaast werd hij uitgeroepen tot beste speler van de competitie.

Bij Toulouse had Van den Boomen vorig jaar al gezelschap van ex-RKC’er Stijn Spierings. Komend seizoen in de Ligue 1 wordt de Nederlandse enclave bij de Franse club vergroot. Toulouse nam Zakaria Aboukhlal voor twee miljoen euro over van AZ. Verder werd ook spits Thijs Dallinga van Excelsior aangetrokken. Met een transfersom van 2,5 miljoen euro is hij de uitgaande recordtransfer van de Rotterdamse club. Dallinga speelde een seizoen in Kralingen waarin hij in 44 wedstrijden 36 doelpunten maakte en 9 assists gaf.