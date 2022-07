Prestatiecultuur overschaduwt incidenten bij Ajax: ‘Heel gevaarlijk’

Dinsdag, 12 juli 2022 om 08:54 • Wessel Antes • Laatste update: 08:59

Daphne Koster heeft uitgebreid uitleg gegeven over haar uitlatingen in de documentaireserie Op weg naar de Top, waarin ze als een van de eerste medewerkers van Ajax publiekelijk sprak over de ‘Overmarsgate’. Dat deed Koster maandagavond als analist bij Studio Engeland van de NOS. De manager van het vrouwenelftal van Ajax zag de afgelopen jaren een problematisch patroon bij de club.

"Een risico van dat alles om die prestaties gaat, is dat de rest niet gezien wordt. Dat is heel gevaarlijk,” aldus Koster. In de documentaireserie gaf de oud-speelster van Ajax aan dat de verhalen over het grensoverschrijdende gedrag van Marc Overmars langere tijd rond zongen binnen de club. "Je zegt er niets over omdat je weet, het is toch de technisch directeur en je kunt het niet hardmaken. Je komt in een omgeving waarin veel mensen al zeggen: wat doen die vrouwen hier?".

Ajax heeft volledig meegewerkt aan haar deelname aan de documentaireserie. Koster besprak het probleem ook intern al en vindt dat de club op de goede weg is. “Vanaf het moment dat het naar buiten kwam, is er een aantal momenten geweest dat het personeel bij elkaar kwam. Vrouwen kwamen ook bij elkaar. Daar besprak ik al hoe ik tegen de wereld aankeek.” Het onderwerp leeft enorm in Amsterdam. "Door dit incident is het bij Ajax top of mind geworden. Dat we bewust zijn. Dat we de cultuur herkennen. En ook erkennen. En dat de volgende stap is dat er ook echt wat aan gedaan gaat worden."

Of er ook echt wat gaat veranderen bij Ajax zal nog moeten blijken. Wel heeft Koster daar vertrouwen in. “De wil om te veranderen is er. Ik hoop dat we over een paar jaar met trots kunnen terugkijken en zien dat Ajax daar leidend in is geweest." Al is dat verandering die op korte termijn zal plaatsvinden. "Een cultuur veranderen kost echt tijd. En lef om echt eerlijk te zijn. Het is ook niet alleen grensoverschrijdend gedrag op seksueel gebied, maar je kunt ook denken aan racisme, discriminatie, pesten... Het is veel groter dan dat ene incident."