Vidal is onverzettelijk en laat Inter diep in de buidel tasten voor exit

Dinsdag, 12 juli 2022 om 08:48 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:55

Arturo Vidal en Internazionale hebben een akkoord bereikt over het per direct ontbinden van zijn nog één jaar doorlopende contract. De 35-jarige middenvelder kwam niet meer in de plannen voor van Simone Inzaghi en drukte bovendien zwaar op de salarisbegroting van i Nerazzurri. Precies om die laatste reden hield Vidal lang zijn poot stijf; daarom moet Inter alsnog een flink bedrag aftikken om de Chileen uit het personeelsbestand te kunnen schrappen.

Vidal kwam in september 2020 transfervrij van Barcelona naar Internazionale, waar hij een driejarige verbintenis tekende tegen een jaarlijkse vergoeding van zo'n 8 miljoen euro netto. De runner-up van afgelopen Serie A-seizoen is echter naarstig op zoek naar manieren om kosten te besparen en zag Vidal als een van de meest voor de hand liggende wegen daarnaartoe. Volgens La Gazzetta dello Sport vond Inter dat de bijdrage van de 133-voudig Chileens international de afgelopen seizoenen niet in verhouding stond met zijn jaarsalaris. Daarom stuurde de club aan op een breuk; Vidal zelf zat daar niet om te springen.

De markante middenvelder had - zijn loonstrook daargelaten - in twee jaar drie prijzen gewonnen (de Scudetto in 2021, de Coppa Italia en Supercoppa in 2022). Ook kwam Vidal afgelopen seizoen nog tot een verdienstelijk aantal van 41 wedstrijden over alle competities. Al met al moest Inter alle zeilen bijzetten om de Chileense grootverdiener te lozen. De club is uiteindelijk met Vidal een ontslagvergoeding van vier miljoen euro overeengekomen, waarmee er dus nog wel eenzelfde bedrag bespaard wordt. Gegeven het salaris dat Vidal bij zijn nieuwe club gaat verdienen, gaat de routinier er weinig op achteruit.

Vidal werd afgelopen week al gespot in Brazilië voor zijn medische keuring bij Flamengo, waar hij met zijn contract tot december 2023 in totaal 3,6 miljoen euro gaat opstrijken. De voormalig sterkhouder van onder meer Juventus en Bayern München gaat daarmee Europa voor het eerst in vijftien jaar verlaten. Destijds maakte Vidal voor 5,2 miljoen euro de overstap van Colo-Colo naar Bayer Leverkusen. Flamengo heeft overigens ook ploeggenoot bij Inter Alexis Sánchez op de korrel, aldus GOAL. De aanvaller blijft liever op de Europese velden actief, maar heeft nog vanaf daar vooralsnog geen aanbiedingen ontvangen.