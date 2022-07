Er wordt ondanks de oorlog straks ‘gewoon’ weer gevoetbald in Oekraïne

Dinsdag, 12 juli 2022 om 07:45 • Tom Rofekamp

De hoogste voetbalcompetitie in Oekraïne gaat vanaf eind augustus 'gewoon' weer hervat worden, schrijft Vadim Goetsait in een statement op Facebook. De minister van Sport van het belegerde land deelt in overleg met de nationale voetbalbond en diverse overheidstakken te zijn gekomen tot het besluit om de bal weer te laten rollen op de Dag van de Nationale Vlag (23 augustus). Ondanks tal van veiligheidsmaatregelen rondom de wedstrijden wil Oekraïne volgens Goetsait bewijzen 'niet te stoppen te zijn op welk front dan ook'.

De minister opent het statement door de (symbolische) datum van de competitiehervatting aan te kondigen: de Dag van de Nationale Vlag. Op de dag daarna, 24 augustus, wordt sinds 1992 ieder jaar de onafhankelijkheid van Oekraïne gevierd. Goetsait benadrukt na de aankondiging direct dat veiligheid nog altijd vooropstaat. "Ik kan met zekerheid zeggen: de wedstrijden worden afgewerkt zonder publiek, met de toestemming van regionale militaire diensten en verplichte naleving van alle veiligheidsmaatregelen."

Goetsait noemt daarop enkele concrete voorschriften. Zo worden wedstrijden tijdens luchtaanvallen stilgelegd en moet er bij elk stadion ruimte zijn om onder te kunnen duiken wanneer de situatie daarom vraagt. Bij iedere wedstrijd zijn militaire en medische brigades aanwezig. "Het is enorm belangrijk om door te gaan met topvoetbal, net als met andere nationale Oekraïense competities. We blijven spelen en juichen. We blijven vechten en winnen. In ieder geval: Oekraïense sport en de wil om te winnen is niet te stoppen, op welk front dan ook. We blijven bewijzen dat Oekraïne een land van winnaars is!", besluit Goetsait.

De laatste wedstrijden in de Oekraïense Premier League werden afgewerkt op 12 december vorig jaar. Na een winterstop van circa twee maanden zou de competitie aanvankelijk hervat worden in februari, maar dit werd uitgesteld vanwege de Russische invasie. Eind april werd definitief besloten dat de competitie niet afgemaakt zou worden. Shakhtar Donetsk was op dat moment koploper. Net als in 'het coronaseizoen' 2019/20 in de Eredivisie werd er geen officiële kampioen uitgeroepen; wel werden de Europese tickets verdeeld op basis van de stand van dat moment. Daardoor belandt Shakhtar komend seizoen direct in de groepsfase van de Champions League.