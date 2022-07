Slot heeft genoeg gezien en zet alle seinen op groen voor komst Gnonto

Dinsdag, 12 juli 2022 om 06:57 • Tom Rofekamp

Na de clubleiding van Feyenoord is ook Arne Slot overtuigd geraakt door de kwaliteiten van Wilfried Gnonto, weet 1908.nl. Het technische hart van de Rotterdammers is al even bezig de achttienjarige spits los te weken bij FC Zürich; de goedkeuring van trainer Slot kan precies het nodige zetje zijn om niet te makkelijk op te geven in de onderhandelingen. Gnonto zelf is al persoonlijk akkoord met Feyenoord en heeft bij zijn club aangegeven 'alléén naar de Eredivisie te willen'.

De Italiaan loopt medio 2023 uit zijn contract bij Zürich en weigert zijn contract te verlengen. De Zwitserse grootmacht wil Gnonto daarom hoe dan ook zo snel mogelijk verkopen, omdat hij met de dag minder waard wordt. Feyenoord legde onlangs al een bod van vier miljoen plus bonussen neer in Zwitserland, maar dat werd door Zürich-president Ancilo Canepa afgedaan als 'belachelijk'. Toch lijkt de nummer drie van afgelopen Eredivisie-seizoen over een uitstekende onderhandelingspositie te beschikken. Gnonto staat ook in de concrete belangstelling van diverse clubs uit Duitsland en België, maar wil alleen naar Nederland.

Toen het eerste bod bij Zürich werd neergelegd, waren Tyrell Malacia en Luis Sinisterra echter nog niet vertrokken bij Feyenoord. Eerstgenoemde vertrok voor 15 miljoen euro naar Manchester United; Sinisterra bezorgde de Rotterdammers een nieuw uitgaand transferrecord door voor 30 miljoen euro naar Leeds United te verkassen. Daardoor 'zijn er inmiddels andere financiële mogelijkheden', gaf Slot afgelopen week aan tijdens een mediamiddag in Oostenrijk. Daar ging de oefenmeester tevens in op de eventuele terugkeer van Cyriel Dessers, die allerminst wordt uitgesloten.

Ondanks dat 1908.nl eind juni al een persoonlijk akkoord tussen Gnonto en Feyenoord meldde, voegde het doorgaans betrouwbare Twitter-account niet toe of de viervoudig Italiaans international per se naar Rotterdam wil verkassen. Ook PSV en Ajax toonden namelijk al interesse in Gnonto. Eerstgenoemde lijkt echter al voorzien te zijn met de komst van Luuk de Jong. Ajax is nog altijd druk bezig met het binnenhalen van Brian Brobbey. De terugkeer van de Amsterdamse jeugdexponent is daarentegen nog allerminst zeker vanwege de torenhoge vraagprijs van RB Leipzig, die zo'n 25 miljoen euro bedraagt. Ook als Brobbey wel wordt aangetrokken wil Ajax nog een back-up, waar Gnonto uitkomst kan bieden.

Gnonto is een aanvaller van slechts 1,70 meter lang, maar is desondanks fysiek sterk te noemen. Hij speelt het liefst in de spitspositie, maar kan ook goed uit de voeten als aanvallende middenvelder. Gnonto doorliep alle jeugdteams van Internazionale alvorens hij naar FC Zürich vertrok. Hier maakte de Italiaan afgelopen seizoen 10 goals in 36 wedstrijden. Afgelopen maand maakte Gnonto zijn debuut voor Italië in de kraker tegen Duitsland (1-1). Hij gaf gelijk zijn visitekaartje af door de enige Italiaanse goal van die wedstrijd voor te bereiden.