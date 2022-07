Korte trainingsbeelden lijken rollen Van de Beek en Malacia te onthullen

Maandag, 11 juli 2022 om 23:45 • Mart van Mourik

Manchester United heeft maandag de laatste training in aanloop naar het oefenduel met Liverpool afgewerkt. Sky Sports was aanwezig bij de voorbereiding van de ploeg van manager Erik ten Hag in Bangkok en deelt enkele beelden van de training via Twitter. Op de video lijkt Donny van de Beek deel uit te maken van het beoogde basiselftal, terwijl Tyrell Malacia met de wisselspelers in een team zit.

Dinsdag treffen Manchester United en Liverpool elkaar om 15.00 uur in een oefenduel ter voorbereiding op komend seizoen. Maandag trainde de selectie van Ten Hag onder luid gejuich van Thaise fans en namen de spelers het in partijvorm tegen elkaar op. Op de beelden die Sky Sports deelt lijkt een rolverdeling (deels) zichtbaar te worden, al komt niet de volledige selectie in beeld. Wel is er een glimp te zien van onder meer Van de Beek en Malacia.

The latest pictures from Manchester Utd's open training session in Thailand ????pic.twitter.com/IUHjMhghhV — Sky Sports (@SkySports) July 11, 2022

Voor Van de Beek lijken de vooruitzichten goed te zijn, daar hij deel uitmaakte van het team met spelers die normaal gesproken kunnen rekenen op een basisplek. De middenvelder zat op de training in de ploeg met onder meer Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Luke Shaw en Fred. In het mogelijke B-elftal stond Malacia opgesteld. De van Feyenoord overgekomen vleugelverdediger speelde in een team met onder anderen Eric Bailly, Zidane Iqbal, Victor Lindelöf en Aaron Wan-Bissaka.

Een van de afwezigen was Cristiano Ronaldo, die volgens de officiële berichtgeving niet met de selectie mee is gereisd om ‘persoonlijke redenen’. Eerder op de maandag werd Ten Hag het vuur aan de schenen gelegd door de aanwezige pers, maar de oefenmeester gaf slechts korte antwoorden op de suggestieve vragen over het ontbreken van de Portugese superster. "Ronaldo is niet te koop. Hij maakt deel uit van onze plannen en ontbreekt hier vanwege persoonlijke omstandigheden. We willen met Ronaldo aan het nieuwe seizoen beginnen, zoveel is zeker.”