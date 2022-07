Magistraal Engeland boekt grootste EK-zege ooit en plaatst zich voor kwartfinale

Maandag, 11 juli 2022 om 22:53 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:32

Engeland heeft zich op zeer overtuigende wijze geplaatst voor de kwartfinale van het EK voor vrouwen. In het Amex Stadium was de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman met liefst 8-0 te sterk voor Noorwegen. Halverwege gaf het scorebord al een 6-0 tussenstand aan. In het eerste duel in Groep A wonnen the Lionesses al met 1-0 van Oostenrijk, dat net als Noorwegen en Noord-Ierland niet meer kan voorkomen dat Engeland als groepshoofd eindigt.

De Engelsen begonnen ijzersterk aan de ontmoeting met de Noren, die na een kwartier spelen reeds tegen een 2-0 achterstand aankeken. Nadat Georgia Stanway met een benutte strafschop de score opende, was het Lauren Hemp die drie minuten later op aangeven van Bethany Mead de voorsprong verdubbelde: 2-0. De voordelige marge werd na een half uur spelen verder uitgebouwd, toen Ellen White keeper Guro Pettersen in de benedenhoek verschalkte: 3-0. De 4-0 én 5-0 werd binnen een tijdsbestek van vier minuten aangetekend en kwamen op naam van Mead.

De rechtsbuiten maakte haar eerste treffer van de avond door een voorzet op maat van Hemp binnen te knikken. Het tweede doelpunt creëerde Mead volledig zelf: vanaf rechts sneed de aanvaller van Arsenal naar binnen en liet zij Pettersen vervolgens met een fraai schot kansloos. Op slag van het rustsignaal liep de schade voor Noorwegen nog verder op. Na een voorzet van Francesca Kirby zorgde White van dichtbij voor de 6-0. In het tweede bedrijf nam Engeland de voet enigszins van het gaspedaal, maar dat betekende niet dat de ruststand lang op het scorebord bleef staan.

In de 66ste speelminuut kwamen de Engelsen op een 7-0 voorsprong. Ditmaal verzorgde Lucia Bronze de voorzet, die op kundige wijze werd binnengeknikt door Alessia Rosso. Met die treffer werd Engeland het eerste land ooit dat minimaal zeven keer scoorde op een EK. De gifbeker was daarmee overigens nog niet leeg voor Noorwegen, dat negen minuten voor het einde van de reguliere speeltijd moest toezien hoe Mead haar ‘valse’ hattrick completeerde. Na een redding van Pettersen reageerde de rechtervleugelaanvaller alert en werd de eindstand genoteerd: 8-0.