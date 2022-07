Juventus weigert eerste bod van Bayern München op Matthijs de Ligt

Maandag, 11 juli 2022 om 21:33 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:45

Juventus heeft het eerste bod van Bayern München op Matthijs de Ligt van tafel geveegd. Hasan Salihamidzic, directeur voetbalzaken van der Rekordmeister, was maandag in Turijn om met de clubleiding van Juve te spreken over een transfer van de centrumverdediger. Tijdens die gesprekken legde Salihamidzic een bod van zestig miljoen euro plus bonussen op tafel, maar met die transfersom gaat la Vecchia Signora niet akkoord, zo meldt onder meer Romeo Agresti van GOAL maandagavond.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano onderschrijft dat de clubs maandag geen overeenstemming hebben bereikt en dat de betrokken partijen later deze week bij elkaar zullen komen voor nieuwe onderhandelingen. Volgens Juventus-watcher Agresti verlangt Juventus een bod van minimaal tachtig miljoen euro. De club uit Turijn maakte in de zomer van 2019 circa tachtig miljoen euro over naar Ajax en legde De Ligt vast tot medio 2024.

Afgelopen vrijdag meldde de Duitse tak van Sky Sports dat De Ligt reeds akkoord is met Bayern over de persoonlijke voorwaarden. Waar de 22-jarige stopper in Italië naar verluidt een netto jaarsalaris van circa acht miljoen euro plus bonussen opstrijkt, kan hij bij Bayern zeventien tot negentien miljoen euro (inclusief bonussen) gaan verdienen. Daarmee zou hij direct een van de best betaalde spelers in München worden.

De Ligt speelde sinds zijn komst naar Italië 117 officiële wedstrijden. Bij Juventus werd de stopper aanvankelijk een centrale rol toegedicht in de toekomst van de club, gezien het feit dat Giorgio Chiellini deze zomer naar Amerika vertrok en ook Leonardo Bonucci al flink op leeftijd is. De Italiaanse grootmacht heeft zich echter neergelegd bij de vertrekwens van De Ligt. Als opvolger van de Nederlander heeft Juve momenteel Kalidou Koulibaly in het vizier.