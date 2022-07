Keiharde klap voor Nederlandse voetbalclubs: verbod op goksponsoring

Maandag, 11 juli 2022 om 21:25 • Wessel Antes • Laatste update: 21:32

Nederlandse voetbalclubs krijgen vanaf 2025 serieus te maken met een verbod op goksponsoring, zo meldt Voetbal International maandagavond. Veel clubs sloten in het afgelopen jaar lucratieve deals met wedkantoren. Zo ging Ajax laatst nog in zee met Unibet. Maar liefst vijftien van de achttien Eredivisie-clubs hebben momenteel een overeenkomst met een gokbedrijf.

Nadat de kansspelmarkt een jaar geleden open ging in Nederland werden er veel deals gesloten tussen bookmakers en voetbalclubs. Volgens Voetbal International levert dit alle clubs in totaal gezamenlijk zo’n twintig tot dertig miljoen euro per jaar op. Op de website van de Rijksoverheid is te lezen dat de nieuwe regel onder meer over shirtsponsoring gaat. Deze regel zal grote financiële gevolgen hebben voor voetbalclubs.

Volgens Eric Konings, voormalig consultant voor onder meer de Nederlandse Online Gambling Association (NOGA), is deze wetsverandering een groot probleem voor Nederlandse voetbalclubs. “Hiermee valt in feite een hele kamer in je sponsorhuis weg. Clubs kunnen deze deals ook niet vervangen. Dat is zo bij een hoofdsponsor op het shirt, maar dit waren nieuwe partnerships, zoals clubs die ook al hadden voor verzekeraars en energiebedrijven.”

Voetbal International sprak maandag met meerdere directeurs van Nederlandse voetbalclubs en schrijft dat er verbolgen gereageerd wordt op het besluit. Men overweegt om een gezamenlijk statement naar buiten te brengen. De directeurs twijfelen wat het beste idee is: onder meer een gang naar de Europese Commissie wordt genoemd, maar ook over een lobby in de politiek wordt gesproken.

De KNVB heeft inmiddels al gereageerd op de wetsverandering, die op 1 januari 2025 van kracht gaat. “Een sponsoringverbod heeft zeer vergaande financiële gevolgen. De effecten van de coronacrisis zijn nog steeds voelbaar in het betaald voetbal door het gemis van publiek in de stadions. Dit verbod raakt de bedrijfsvoering opnieuw. De sector gaat daarom nu eerst goed kijken naar het voorstel van het kabinet. Clubs, leagues en sportorganisaties komen op korte termijn met een gezamenlijke reactie in de vorm van een sectorplan. Dat we zullen bespreken met de Tweede Kamer en kabinet.”