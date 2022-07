Joshua Brenet hakt knoop door over toekomst en zet zijn handtekening

Maandag, 11 juli 2022 om 20:43 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:54

Joshua Brenet gaat langer door bij FC Twente, zo meldt de club maandagavond via de officiële kanalen. De 28-jarige rechtsback heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat hem tot medio 2024 aan Twente bindt. Het oorspronkelijke contract van de Brenet liep eind juni af waardoor PSV en Feyenoord hun kans schoon zagen, maar uiteindelijk bleef een binnenlandse transfer dus uit.

Brenet streek in januari neer in Enschede, daar hij transfervrij mocht vertrekken na een mislukt avontuur bij TSG Hoffenheim. De tweevoudig Oranje-international tekende bij Twente een verbintenis tot het einde van afgelopen seizoen. Brenet hervond zijn vorm van voor zijn verhuizing naar Duitsland en voegde waarde toe aan het team dat op een meer dan verdienstelijke vierde plaats eindigde in de Eredivisie. Dat viel ook Feyenoord en zijn voormalige werkgever PSV op. Hoewel Brenet lang moest nadenken over de optie-Feyenoord, heeft hij besloten om voor - min of meer - gegarandeerde speeltijd te kiezen bij Twente.

“Het afgelopen half jaar heb ik met veel plezier en blijdschap bij FC Twente gespeeld en mezelf als voetballer weer kunnen laten zien”, vertelt Brenet in gesprek met TC Tubantia over zijn keuze voor de contractverlenging in Enschede. “Het is niet alleen belangrijk dat ik zelf een goed gevoel heb bij de club, want mijn familie moet dat ook hebben. Dat gevoel hebben we bij FC Twente”, besluit de vleugelverdediger, die afgelopen seizoen in dertien Eredivisie-duels tweemaal scoorde en een assist verzorgde.

Ook Jan Streuer, technisch directeur van Twente, is erg blij met het besluit van Brenet. “We hebben even geduld moeten hebben, maar zijn heel blij dat Joshua voor een nieuwe periode bij FC Twente heeft gekozen. Net als Michel Vlap en Michal Sadilek kiest ook Joshua voor het sportieve perspectief bij FC Twente. Joshua is een speler met heel specifieke kwaliteiten en het afgelopen half jaar heeft hij bij FC Twente laten zien tot een van de beste rechterverdedigers van Nederland te behoren”, aldus Streuer.