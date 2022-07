Recordtransfer Club Brugge ketst af; Lazio dreigt met juridische stappen

Afgelopen weekend werd bekend dat Vedat Muriqi niet voor Club Brugge gaat spelen, maar de afgeketste transfer krijgt mogelijk nog een staartje volgens La Gazzetta dello Sport. De 28-jarige Muriqi stond op het punt om met een bedrag van elf miljoen euro de inkomende recordtransfer van Club te worden, maar kwam in België niet door de medische keuring heen. Onmogelijk, zo stelt Lazio.

Volgens de Italiaanse sportkrant laat Lazio het er niet bij zitten en stapt de club naar de FIFA. Lazio zegt dat alle transferpapieren al ondertekend waren. Ook zouden I Biancocelesti de medische keuring van Club niet vertrouwen. Bij terugkeer in Italië werd Muriqi nogmaals medisch getest en volgens Lazio is er niets mis met de spits. Club gaf na de medische keuring aan dat de Kosovaarse aanvaller minimaal acht weken nodig heeft om fit te worden en wilde hem in eerste instantie toch liever huren. Daarna zag de club volledig af van een transfer.

Journalist Arlind Sadiku, die goed bevriend is met Muriqi, meldt maandag via Twitter dat de spits op correcte wijze door de medische keuring bij Lazio heen is gekomen. Hij zegt dat Club een hoge boete riskeert wanneer de club weigert om hem alsnog te kopen in de komende dagen. De FIFA zal zich naar alle waarschijnlijkheid in de komende dagen buigen over alle documenten die beschikbaar zijn. Zowel de medische testen als diverse voorcontracten zullen bekeken worden.

Muriqi werd in september 2020 voor bijna twintig miljoen euro overgenomen van Fenerbahçe. In Istanboel scoorde de spits in 36 officiële wedstrijden 17 doelpunten. Daarnaast gaf hij zeven assists. Bij Lazio was hij de afgelopen jaren minder trefzeker. In 49 officiële wedstrijden voor de club maakte hij slechts 2 doelpunten. In het afgelopen seizoen speelde Muriqi op huurbasis voor RCD Mallorca in LaLiga. Mallorca zou de situatie nauwlettend in de gaten houden en wil wellicht in de komende dagen concreet worden voor Muriqi.