Alves genadeloos: ‘Zou willen dat Barça bepaalde zaken anders had aangepakt’

Maandag, 11 juli 2022 om 15:35 • Wessel Antes • Laatste update: 15:43

Dani Alves heeft in een interview met The Guardian hard uitgehaald naar de clubleiding van Barcelona. De 39-jarige Braziliaan keerde in het afgelopen seizoen na vijf jaar terug bij de club en herkende weinig meer terug uit zijn eerdere periode bij de Catalanen. Ook is hij niet te spreken over de manier waarop hij is vertrokken deze zomer.

“Barça heeft in de afgelopen jaren gezondigd. De clubleiding geeft niets om de mensen die geschiedenis hebben geschreven voor de club. Als culé zou ik willen dat Barça bepaalde zaken anders had aangepakt. Ik heb het dan niet specifiek over mijn eigen situatie, want ik ben Xavi en Laporta vooral dankbaar dat ik nog mocht terugkeren.” Alves speelde in het afgelopen half jaar zeventien officiële wedstrijden voor Barcelona, maar kreeg geen nieuw contract en is momenteel transfervrij.

De Braziliaan vindt dat er de afgelopen jaren te veel fouten zijn gemaakt in Catalonië, waardoor de werksfeer compleet veranderd is. “De mentaliteit binnen de club is tegenovergestelde van dat wat we jaren geleden hebben gebouwd. Alles wat er op het veld gebeurt, is een afspiegeling van wat er rond de club speelt.” In zijn eerste termijn bij Barcelona speelde Alves 389 wedstrijden voor de club. Daarin wist hij 21 keer te scoren en gaf hij 100 assists.

De rechtsback zit niet in de put na zijn vertrek bij Barcelona. “Nee, ik ben niet bedroefd vertrokken. Ik ben vooral heel blij dat ik nog de kans kreeg om terug te keren, een moment waarvan ik vijf jaar had gedroomd. Maar het enige wat ik minder leuk vond, was de wijze waarop ik ben vertrokken.” Het is nog niet bekend waar Alves aan de slag zal gaan. “Ik hou van nieuwe uitdagingen en er zijn al een aantal interessante opties voorbij gekomen.”