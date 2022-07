Juventus is klaar voor vertrek De Ligt en legt focus op pikante opvolger

Maandag, 11 juli 2022 om 15:07 • Wessel Antes

Technisch directeur Federico Cherubini ziet in Kalidou Koulibaly nog steeds de ideale vervanger voor Matthijs de Ligt bij Juventus, zo meldt Christian Falk van het Duitse BILD. De club zou inmiddels rekening houden met het vertrek van De Ligt, aangezien dat gunstig is voor het salarishuis. De 31-jarige Koulibaly kan in Turijn een slordige 8 miljoen euro per jaar gaan verdienen.

Dat is twee miljoen euro minder dan De Ligt krijgt op jaarbasis bij Juventus. Een detail dat de Italiaanse club goed uitkomt na het transfervrij aantrekken van grootverdieners Ángel di Maria en Paul Pogba. Technisch directeur Hasan Salihamidzic van Bayern München vliegt maandag naar Italië om te onderhandelen over de Nederlander. De Ligt heeft Juventus al gevraagd om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen. Zijn keuze staat inmiddels al ruim een week vast. De Ligt werd in de afgelopen maanden ook veelvuldig in verband gebracht met Chelsea, maar wil per se naar Der Rekordmeister.

Vorige maand bracht de Italiaanse krant Il Mattino nog naar buiten dat Koulibaly aan goede vrienden heeft verteld dat hij niet naar Juventus zal gaan. Koulibaly zou naar verluidt niet hetzelfde lot willen ondergaan als Gonzalo Higuaín, die Napoli in de zomer van 2016 voor negentig miljoen euro inruilde voor Juventus. Sindsdien is de Argentijn persona non grata bij de aanhang van Napoli. Nu lijkt het erop dat Juventus alsnog pogingen gaat ondernemen voor de centrale verdediger. Koulibaly ligt in Napels nog vast tot 2023.

De 62-voudig international van Senegal kwam in juli 2014 voor bijna acht miljoen euro over van het Belgische KRC Genk. Sindsdien speelde Koulibaly 317 officiële wedstrijden voor Napoli, waarin hij 14 keer scoorde en 8 assists gaf. Koulibaly won twee nationale bekers met de club. Ook Barcelona zou interesse in hem hebben. Op dat gerucht wilde Koulibaly onlangs wel publiekelijk een antwoord geven. "Ik ga op vakantie in Senegal en daarna zien we wel. Barcelona? Daar kan ik niets over zeggen en ik ga ook niet liegen.”