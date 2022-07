Het is na Botman opnieuw raak voor Ajax door deal in Premier League

Maandag, 11 juli 2022 om 13:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:33

Ajax profiteert in financieel opzicht van de recente transfer van Rasmus Kristensen naar Leeds United. De Telegraaf brengt maandag naar buiten dat Ajax bij de verkoop van de Deense rechtsback aan Red Bull Salzburg in 2019 een doorverkooppercentage heeft bedongen van vijftien procent, waardoor Ajax nu 750.000 euro toucheert. Leeds legde in juni circa tien miljoen euro neer voor de 25-jarige vleugelverdediger.

Kristensen werd in de winterstop van het seizoen 2017/18 door Ajax naar Nederland gehaald. Hij was daarmee de eerste aanwinst van Erik ten Hag, die tussentijds werd aangesteld in de Johan Cruijff ArenA. Na 27 wedstrijden onder de huidige manager van Manchester United vertrok Kristensen voor vijf miljoen euro richting Salzburg. Na drie seizoenen in Oostenrijkse dienst wist de rechtsback uit Denemarken dus een transfer richting de Premier League af te dwingen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kristensen maakte in het afgelopen seizoen veel indruk bij Salzburg. Zowel in de Champions League als in de competitie was hij een vaste waarde in de ploeg van trainer Matthias Jaissle. Met Salzburg werd de rechtsachter kampioen van Oostenrijk en haalde hij voor het eerst in de clubhistorie de knock-outfase van de Champions League. In totaal speelde de Deen 44 wedstrijden voor Salzburg. In die duels kwam de vleugelverdediger tot tien doelpunten, terwijl hij acht keer een assist verzorgde.

Onlangs werd bekend dat Ajax profiteert van de transfer van Sven Botman van Lille OSC naar Newcastle United, dat 37 miljoen euro neerlegde voor de centrumverdediger. Naast het doorverkooppercentage heeft Ajax recht op een opleidingsvergoeding, wat neerkomt op een totaalbedrag van 3,9 miljoen euro. Ajax schreef in 2020 al negen miljoen euro bij toen Botman aan Lille werd verkocht. De mandekker kwam overigens nooit uit in de hoofdmacht van de Amsterdamse club.