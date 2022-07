De Telegraaf: Brobbey ziet alternatief als gesprekken met Ajax te lang duren

Brian Brobbey begint het liefst als speler van Ajax aan het nieuwe seizoen. Mochten de onderhandelingen tussen de Amsterdamse club en RB Leipzig echter stuklopen, dan is Manchester United volgens De Telegraaf een serieuze optie voor de aanvaller. Brobbey bereikte met Ajax reeds een akkoord over een vijfjarig contract, maar handtekeningen zijn nog steeds niet gezet. Het verschil tussen vraag een aanbod tijdens de gesprekken is nog steeds niet opgelost.

Ajax wil voor Brobbey niet verder gaan dan 15 miljoen euro, terwijl Leipzig blijft vasthouden aan een transfersom van 25 miljoen euro. Zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez werkt ondertussen achter de schermen aan een oplossing op financieel gebied. Ondertussen is Brobbey, die in Duitsland vastligt tot medio 2025, in Leipzig met zichtbare tegenzin begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In een video van journalist Philipp Hinze van Sky Deutschland leek het erop dat Brobbey geen trek meer heeft in de trainingen bij Leipzig

Ondertussen is dus ook de naam van Manchester United opgedoken als mogelijke nieuwe werkgever van Brobbey. Volgens BILD is er al telefonisch contact geweest tussen trainer en speler, nieuws dat later werd bevestigd door The Times. De manager van Manchester United werkte bij Ajax zeer succesvol samen met de aanvaller, die vanaf januari op huurbasis in Amsterdam helemaal opleefde. Brobbey had bij Leipzig een half jaar nauwelijks minuten gemaakt, maar stond er terug in het shirt van Ajax vanaf de eerste minuut, en ving de afwezigheid van Sébastien Haller (vanwege Afrika Cup-verplichtingen) moeiteloos op.

Het verschil tussen wat Ajax wil bieden en wat Leipzig verlangt is al langer een issue, als is het vooralsnog geen onoverkomelijk probleem. Alle betrokken partijen, en met name Brobbey, willen wel graag op korte termijn duidelijkheid hebben, nu het nieuwe seizoen in aantocht is. Daarnaast zoekt Ajax versterking voor de spitspositie vanwege het vertrek van Haller richting Borussia Dortmund.