Rooney gaat ‘succes’ proberen te herhalen als hoofdtrainer van oude club

Maandag, 11 juli 2022 om 12:13 • Tom Rofekamp

Wayne Rooney gaat de nieuwe hoofdtrainer worden van DC United, aldus The Athletic. De oud-aanvaller van Black-and-Red is werkloos sinds zijn recente vertrek bij Derby County, dat in zware financiële problemen verkeert en bovendien degradeerde naar de League One. Vanwege dat eerste kregen the Rams afgelopen seizoen een straf van liefst 21 punten; toch wist Rooney de club nog bijna in de Championship te houden. DC United kan evengoed een nieuwe impuls gebruiken, daar het voorlaatste staat in de competitie

Rooney besloot in 2018 als speler van Everton zijn eerste Amerikaanse avontuur aan te gaan bij DC, dat hem de (tot op heden nog altijd) bestbetaalde speler ooit van de club maakte. Na twee seizoenen in de Major League Soccer had de topscorer aller tijden van het Engelse nationale team genoeg gezien en keerde terug naar zijn geboorteland bij Derby County. Toenmalig manager Philip Cocu bezorgde de club in het seizoen 2020/21 echter naar een historisch slechte seizoenstart, waardoor hij zijn congé kreeg en Rooney werd aangesteld als speler-manager. In zijn debuutseizoen als coach leidde de toen 34-jarige coach zijn team naar de 21ste plek in de Championship, nét boven de degradatiestreep.

Het financiële noodweer bij Derby zorgde afgelopen seizoen echter dat de boel niet meer te redden viel. In totaal werden er 21 punten afgetrokken: de eerste 12 vanwege vereffening (een 'zo goed als faillissement' waarbij de boedel verkocht wordt en de opbrengsten naar de schuldeisers gaan), de overige 9 vanwege onregelmatigheden in de boekhouding. Derby eindigde daardoor met 34 punten op de 23ste plek in de Championship, waarmee de eerste degradatie naar het derde niveau sinds 1986 een feit was. Ter vergelijking: zonder de puntenaftrek had Rooney zijn club naar een zestiende plek geleid. De beginnend trainer oogstte dan ook veel lof voor zijn werk.

Rooney zag echter geen heil meer in de samenwerking en kondigde eind juni zijn vertrek aan. "Eerlijk gezegd heeft Derby enorm zijn best gedaan om mijn beslissing te veranderen, maar ik was vastbesloten. Persoonlijk vind ik dat de club nu moet worden geleid door iemand met frisse energie en niet beïnvloed door de gebeurtenissen van de afgelopen anderhalf jaar", lichtte de manager toe. Nu besluit de Rooney een uitdaging over de grens aan te gaan. DC United wist zich al twee seizoenen op rij niet te kwalificeren voor de play-offs om het kampioenschap en staat momenteel ook weer voorlaatste in de Eastern Conference, het segment van de Amerikaanse competitie tussen clubs in het oosten van de Verenigde Staten.