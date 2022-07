Pech stapelt zich op: einde EK voor Oranje-keepster Sari van Veenendaal

Maandag, 11 juli 2022 om 11:17 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:02

Sari van Veenendaal moet het EK voor vrouwen al na minder dan één duel staken. De keepster en aanvoerder van de Oranje Leeuwinnen viel in de eerste groepswedstrijd tegen Zweden (1-1) uit met een schouderblessure, die te ernstig is om haar nog in actie te kunnen laten komen dit toernooi. Het is een enorme domper voor bondscoach Mark Parsons, die Jackie Groenen, Aniek Grouwen en Stefanie van der Gragt ook al (voorlopig) moet missen.

Van Veenendaal kwam in het duel met Zweden in botsing met Van der Gragt en Wilms. In eerste instantie ging de 91-voudig international nog door, maar ze moest zich enkele minuten later toch noodgedwongen laten wisselen. Daphne van Donselaar nam haar plaats in onder de lat en zal vermoedelijk ook de rest van het toernooi eerste keus zijn van Parsons. De 35-jarige oefenmeester riep Jacintha Weimar op als vervanger van Van Veenendaal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Parsons spreekt van 'verschrikkelijk nieuws' na het oordeel uit de ziekenboeg. "Natuurlijk allereerst voor Sari, maar daarnaast ook voor ons hele team", aldus de Engelsman. "Sari is veel meer dan een speler van onze selectie. Ze is onze aanvoerder en een hele belangrijke leider. We gaan haar enorm missen." Parsons voelde de bui al hangen na afloop van het openingsduel van groep C; de bondscoach zei toen al 'dat het er niet goed uitzag' voor zowel Van Veenendaal als centrale verdedigster Nouwen, die eveneens geblesseerd uitviel.

Naast Van Veenendaal en Nouwen kan Parsons komende woensdag in de tweede groepswedstrijd tegen Portugal ook niet beschikken over Jackie Groenen en Van der Gragt. Eerstgenoemde werd positief op corona en mag pas weer uit isolatie als ze klachtenvrij is en negatief test. Van der Gragt speelde onlangs een ribblessure wel mee tegen de Zweedse vrouwen, maar moet het treffen met Portugal aan zich voorbij laten gaan. De vooruitzichten lijken zo alsmaar minder gunstig te worden

voor regerend Europees kampioen Nederland.